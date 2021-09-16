Премьер Албании пообещал лоббировать вступление Косово в ООН

16.09.2021 08:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что главными целями его правительства являются укрепление авторитета внешней политики Албании и укрепление положения Косово на международной арене.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рама отметил, что Первая межправительственная конференция по европейской интеграции и запуск инициативы «Открытые Балканы», а также возможность привлечения к этому формату Косово, Черногории и Боснии и Герцеговины находятся в верхней части списка приоритетов его кабинета.

«Я обязуюсь лоббировать признание Косово всеми странами мира и признание его полноправной государством – членом ООН, – сказал албанский премьер-министр. – Нашими главными целями являются укрепление авторитета внешней политики Албании и укрепление положения Косово на международной арене».

Подобное заявление Эди Рама сделал в преддверии ежегодной встречи правительств Албании и Косово, в которой примут участие албанские диаспоры о всех Балкан. При этом ранее «премьер-министр» Косово Альбин Курти сказал , что руководимый им край ни в коем случае не присоединится к инициативе «Открытые Балканы».