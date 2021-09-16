Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.09.2021 08:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Дзен, Косово, ООН, Политика
Просмотров:

Премьер Албании пообещал лоббировать вступление Косово в ООН

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что главными целями его правительства являются укрепление авторитета внешней...

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что главными целями его правительства являются укрепление авторитета внешней политики Албании и укрепление положения Косово на международной арене.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Рама отметил, что Первая межправительственная конференция по европейской интеграции и запуск инициативы «Открытые Балканы», а также возможность привлечения к этому формату Косово, Черногории и Боснии и Герцеговины находятся в верхней части списка приоритетов его кабинета.

«Я обязуюсь лоббировать признание Косово всеми странами мира и признание его полноправной государством – членом ООН, – сказал албанский премьер-министр. – Нашими главными целями являются укрепление авторитета внешней политики Албании и укрепление положения Косово на международной арене».

Подобное заявление Эди Рама сделал в преддверии ежегодной встречи правительств Албании и Косово, в которой примут участие албанские диаспоры о всех Балкан. При этом ранее «премьер-министр» Косово Альбин Курти сказал, что руководимый им край ни в коем случае не присоединится к инициативе «Открытые Балканы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть