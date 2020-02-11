Премьер Албании продолжает склонять «премьера» Косово к «балканскому шенгену»

11.02.2020, Тирана, Алексей Топоров

Албанский премьер Эди Рама намекнул «премьеру» Косово Альбину Курти, что полноценная интеграция Косово и Албании невозможна без компромисса с Сербией.

Об этом албанский премьер заявил на пресс-конференции в Тиране после общения со своим косовским коллегой, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Благодаря сотрудничеству на Балканах путь, который был закрыт все эти годы, открывает нам общее пространство для свободного передвижения, и не только товаров, – заявил Эди Рама. – До недавнего времени это было немыслимо не только из-за Сербии. Но сопротивление преодолено, и процесс пошел вперед, большой албанский шенген невозможен без балканского мини шенгена».

Альбин Курти и Эди Рама

В свою очередь косовский «премьер» Альбин Курти был настроен не столь оптимистично, еще до своего вступления в должность в текущем месяце он неоднократно говорил о том, что Косово не присоединится к проекту «балканского мини-шенгена» до тех пор, пока Белград не признает Приштину равной стороной процесса.

«Это была наша первая встреча, есть много тем, которые мы рассмотрим в будущем, – прокомментировал диалог в Тиране Курти. – Могу сказать, что албанский макрошенген мы начнем обсуждать раньше, чем балканский мини-шенген».

Официальная встреча Альбина Курти в Тиране

Характерно, что глава косовского «правительства» встретился и с главным соперником Эди Рама – лидером оппозиционной Демократической партии Люльзимом Башой. И в ходе этой встречи ни о каком «мини-шенгене» речи не велось, но разговор шел исключительно об интеграции албанского государства Албания с албанским квази-государством Косово.

Проект «балканского мини-шенгена» начал обсуждаться в конце минувшего года в рамках трех государств – Сербии, Северной Македонии и Албании. И уже тогда албанская сторона заявила, что не примет участие в нем, если к переговорам не будет привлечено Косово.

Сербское руководство согласилось уступить в этом вопросе, но тут уже на принцип пошла Приштина, чьи представители, как уже было сказано выше, не сядут за стол переговоров пока их не признают полноценной стороной процесса.

Подобная позиция породила конфликт между Эди Рамой и другими представителями албанской элиты Албании и Косово, которые стали называть албанского премьера «предателем». Особенно преуспел в этом косовский экс-«премьер» Рамуш Харадинай, на которого Рама подал иск в Приштинский суд за оскорбление чести, достоинства и за клевету.

В начале этого года в медиа прозвучала информация о том, что «балканский мини-шенген» – это детище администрации Дональда Трампа, которая в пику демократам и транснациональным силам, в свое время расколовшим Югославию, пытаются объединить Западные Балканы, но на свой лад.

В рамках проекта планируется, что будет обеспечено безвизовое передвижение между странами-участницами соглашения, свободное перемещение транспорта, грузов, капиталов, рабочей силы, будут взаимно признаны документы и вузовские дипломы.

От проекта сразу же дистанцировались Босния и Герцеговина (заявили что должны сначала детально ознакомиться с ним) и Черногория (была сказано, что страна и так плотно взаимодействует со своими соседями).

«Стопроцентные пошлины (введенные Косово на товары из Сербии – ред.) должны быть отменены, – прокомментировал произошедшие события в своем тивттере посол США в Германии и специальный посланник президента США Дональда Трампа на переговорах между Косово и Сербией Ричард Гренелл. – Чтобы инвестиции работали. Это важно».

Ранее косовская таможенная служба без объяснения причин не пропустила на территорию отторгнутого от Сербии анклава автобус с баскетбольной командой «Слога» из центральной Сербии, которая ехала на матч со своими соплеменниками из косово-сербского клуба «Трепча».