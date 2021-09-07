Премьер Черногории: «Если бы у бунтовщиков все получилось, у нас была бы гражданская война»

07.09.2021 21:16 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Подводя итоги по усмирению бунта националистов и раскольников, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич отметил, что никакого вмешательства третьих стран в эти события не было.

Также глава черногорского правительства пообещал, что в ходе разбирательства снисхождения к кому-либо не будет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пресс-конференции, посвященной текущей политической ситуации в Черногории, Кривокапич отметил, что интронизацию митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия в Цетине определенные политические структуры пытались использовать, чтобы изменить результаты выборов 30 августа прошлого года, дестабилизируя Черногорию, внося беспорядок, хаос и неуважение к Конституции и законам.

И если бы все пошло согласно их плану, то в стране началась бы гражданская война. Но, по словам премьера, прежде всего, благодаря решительным действиям, предпринятым Управлением полиции и всеми сотрудниками полиции, вместе с частичным участием военнослужащих Черногорской армии, интронизация прошла, самое главное, без кровопролития.

«Кто-то намеренно создал такую ​​ситуацию, запустил медиа- раскрутку через социальные сети и даже, скорее всего, через определенные резервные платформы, существующие в Черногории, – отметил Кривокапич, намекая на участие в заговоре определенной части силовиков. – Такое программное обеспечение может быть только у легитимных служб безопасности».

Премьер-министр добавил, что ситуация вокруг событий в Цетинье будет проанализирована в ближайшие семь дней, и сказал, что «никого не пощадят». Все, кто, по его словам, каким-либо образом участвовал в беспорядках, понесут ответственность.

Комментируя сегодняшнее освобождение судом из под стражи арестованного накануне организатора бунта, советника президента Веселина Вельовича, глава правительства заметил, что его не удивляет то, что происходит в судебной системе страны.

«Судебная система осталась, повторяю в пятидесятый раз, единственным оккупированным (сторонниками Джукановича – ред.) институтом. Я не могу раскрыть все, что произошло в эти дни… Замечу, что в последних событиях в Черногории не было никакого вмешательства извне, и все произошедшее – работа исключительно тех, кто хотел бы вернуться к власти», – добавил премьер-министр Кривокапич.