Премьер Черногории требует отставки зама, решившего создать «правительство меньшинства»

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Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич обратился к Скупщине с инициативой об отставке своего заместителя, либерала и этнического албанца Дритана Абазовича.

Ранее партия Абазовича ГД URA в альянсе с партиями этнических меньшинств объявила вотум недоверия нынешнему кабинету и выступила с идеей «правительства меньшинства», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Сегодня я внес в Скупщину Черногории инициативу об отстранении Дритана Абазовича, а новым вице-премьером Черногории предложил министра финансов и социального обеспечения Милойко Спайича, – написал Кривокапич в своем твиттере. – Европа сейчас! За здоровую Черногорию!».

Премьер-министр также опубликовал документ, в котором говорится, что правительство вносит запрос о созыве внеочередного заседания парламента 3 февраля.

Напомним, что ранее лидер парламентской коалиции «С черного на белое» и партии «Гражданское движение URA», этнический албанец, вице-премьер Черногории Дритан Абазович представил проект «правительства меньшинства».

Эту идею поддержали партии этнических меньшинств –албанской и бошнякской, докладчик Европарламента по Косово и Западным Балканам, сербофобка Виола фон Крамон и, что интересно, националистическая Демократическая партия социалистов президента Мило Джукновича, хотя Абазович заявлял, что в новом правительстве не будет места соперничающим друг с другом националистам и сербам.

Накануне депутаты от Гражданского движения URA и оппозиционных партий – всего 31 депутат черногорской Скупщины, инициировали вотум недоверия действующему правительству Черногории.