Премьер Греции до сих пор под впечатлением от ракетного удара по Одессе

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 22:38
  (Мск) , Киев
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Греция, Дзен, Политика, Украина


Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на «саммите мира» в Швейцарии признался, что у него не выходит из головы ракетный удар в марте по портовой инфраструктуре в Одессе, который произошел якобы в 150 метрах от него и Владимира Зеленского.

Тогда сообщалось, что целью российской ракеты оказалось место подготовки морских дронов, использующихся Украиной для террора Крыма. Однако сам Мицотакис предпочёл сделать вид, что ничего об этом не знает, и принялся сокрушаться по поводу того, что РФ разбила зерновые терминалы, и как от этого страдают в Африке.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на «саммите мира» в Швейцарии признался, что у него не...

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Интересно, что греческий чиновник упомянул и о росте цен на удобрения, но забыл указать, что это Евросоюз заблокировал в своих портах сухогрузы с российскими химикатами после начала СВО, и отказывался их разблокировать, несмотря на обещания в рамках «зерновой сделки».

«Самое важное, что мы обговаривали в нашей сессии – это продовольственная безопасность. Президент Кении отмечал влияние, которое имел рост цен на сельскохозяйственные удобрения, поэтому можно понять, какое имеет влияние война на продовольственную безопасность. В нашем общем коммюнике мы подчеркнули важность свободного судоходства и защиты портовой инфраструктуры Украины.

Я был с Владимиром [Зеленским] в Одессе тогда, когда ракета ударила по порту, поэтому защита портовой инфраструктуры является абсолютно ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины, что в свою очередь позволит сдержать рост цен на продовольствие. Это и есть причины, почему война стала глобальной проблемой», – беспокоился Мицотакис.

При этом по гуманитарной и ядерной составляющей саммита, равно как и по мантрам о международном праве, суверенитете Украины и т.д., премьер пробежался вскользь, буквально через запятую.

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