Премьер Греции подтвердил поддержку территориальной целостности Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич принял в Белграде премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который заявил о поддержке Афинами позиции Белграда в отношении Косово.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе общения Вучич и Мицотакис обсудили европейский путь Сербии и проблемы Балканского региона.

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«Я попросил Грецию продолжать политику поддержки территориальной целостности Сербии, точно так же, как Сербия всегда будет поддерживать территориальную целостность Греции как на суше, так и на море, в соответствии с международными стандартами. Такова политика Сербии, такой она останется и будущем, – сказал Вучич, намекнув на желание Турции оспорить греческую принадлежность ряда территориальных вод, островов и шельфов. – Мы также говорили обо всех региональных проблемах, о переговорах между Белградом и Приштиной, о ситуации в регионе. Греция понимает позицию Сербии, что очень важно для нас. Я сказал, что мы не хотим замороженного конфликта, но мы хотим решений, которые должны быть компромиссными, а не навязанными Сербии».

Президент Сербии отметил, что граждане Сербии видят в греческом народе своих искренних и больших соратников. Он также отметил, что торговый обмен между Сербией и Грецией, несмотря на проблемы, продолжает расти, достигнув в минувшем году показателя в 636 миллионов евро, при этом Вучич выразил убежденность в том, что в этом году страны выйдут на миллиард евро.

Также президент Сербии добавил, что существует огромное пространство для обмена в сфере услуг, отметив, что летом в Грецию приезжает большое количество туристов из Сербии, и что Сербия. В свою очередь, также хочет привлечь греческих туристов.

В свою очередь Мицотакис подтвердил, что Греция не изменит своей позиции по территориальной целостности Сербии и Косово, но хочет нормализации отношений, поэтому считает важным продолжение диалога с албанскими сепаратистами.

«Еще раз благодарю Мицотакиса за визит, и сегодня вечером мы продолжим переговоры о двусторонних отношениях, ситуации в регионе и мире, укреплении братских и дружеских отношений», – заключил Вучич.