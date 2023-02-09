Премьер Италии недовольна сепаратной встречей Зеленского с Макроном и Шольцем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Риме недовольны тем, что накануне саммита Европейского Союза президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели «сепаратную» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони, которая рассчитывает, что Рим будет «ведущим игроком» на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони перед началом саммита ЕС в Брюсселе 9 февраля заявила, что решение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Париж накануне было «несвоевременным».

Наши силы «должны быть объединены», сказала она, прибыв на саммит. Мелони также подчеркнула, что «Италия полностью привержена» поддержке Киева.

«Мы осознаем, что конфликт на Украине затрагивает всех нас», — добавила она.

«Я думаю, что лучший способ найти вариант диалога и мира – это поддерживать силы на поле боя на сбалансированном уровне. Потому поддержка Украины – лучший способ достичь возможных переговоров», – заявила премьер Италии.

Рим хочет быть ведущим игроком, в том числе на этапе реконструкции Украины, подчеркнула она. Как сообщили итальянские СМИ, Мелони намерена провести двусторонние переговоры на полях саммита с Зеленским, который вместе с Макроном прилетел в Брюссель.

Судя по всему, недовольство Джорджии Мелони связано с тем, что Париж и Берлин в очередной раз продемонстрировали своё отношение к Италии, хотя она наряду с Францией и Германией входит в G7. Кроме того, её раздражение явно имеет и личный характер, поскольку сама Мелони и её партия «Братья Италии» считаются в европейском политикуме своеобразными «выскочками», а не частью привычного истеблишмента.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Италии прошли организованные профсоюзами акции протеста против политики правительства Джорджи Мелони, поддерживающего войну и отправку оружия на Украину.