«Премьер» Косово получил чёрную метку от местных «гвардейцев»

20.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер паналбанского движения «Самоопределение» и отставленный «премьер» Косово Альбин Курти рассказал, что ему поступили угрозы от некоей «Албанской добровольческой гвардии», которая пообещала «не сидеть со сложенными руками», если его сторонники вновь станут проводить массовые уличные акции в поддержку своего лидера.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Альбина Курти и всех лидеров движения «Самоопределение», которые помогают организовать этот протест (против желания «президента» Хашима Тачи дать добро на формирование нового правительства оппонентам без досрочных выборов – ред.), теперь есть основания беспокоиться о своей безопасности и безопасности членов их семьей от подразделений гвардейцев», – написал отставленный премьер в своем Твиттере.

Однако на следующий день, во время посещения Южной Митровицы отставленный «премьер» выглядел уже более уверенно.

«Я не боюсь, я на работе и на дежурстве каждый день, – сказал Курти. – Те, кто угрожал мне, не имеют ничего общего со мной, но с кем-то другим (намек на политических оппонентов – ред.). Что касается безопасности, я не могу оценить ее, служба безопасности премьер-министра, безусловно, занимается этим».

Курти

При этом он заметил, что угрожавшие вряд ли направили послание непосредственно ему, потому что они якобы знают, что угрозы не влияют на него.

«Это для других, Конституционного суда (который к концу мая должен принять решение признать ли правоту «президента» Хашима Тачи и дать оппозиционным фракциям сформировать «правительство», либо же взять сторону «премьера» Альбина Курти и назначить досрочные выборы, которые тот надеется выиграть во второй раз – ред.), потому что кажется, что президент, проигрывающий дело, находится в панике…

Указы президента не могут быть превращены в Конституцию, и, если Конституционный суд молчит по некоторым вопросам, президент не может об этом говорить», – добавил лидер «Самоопределения» давая понять, кого он считает источником угроз.

Напомним, ранее сторонники «Самоопределения», нарушив карантин, провели молчаливую акцию в масках в центре Приштины в поддержку своего лидера.

За паналбанской политической силой, возглавляемой Альбином Курти, стоят демократическая элита США и ЕС, добивающиеся «капитуляции» Сербии в косовском вопросе, продолжения опеки над албанскими клевретами, как силы, выполняющей полицейские функции на Западных Балканах.

За их оппонентами, в частности партией бывших полевых командиров «Армии освобождения Косово» и партией националистической интеллигенции Демократическая лига Косово – республиканская правящая элита США, сделавшая ставку на решение косовской проблемы путем экономической интеграции стран региона под флагом Запада и, возможно, размена территориями между Сербией и Косово.