Сторонники «премьера» Косово злостно нарушили карантин

14.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Около пяти сотен человек собрались в центре Приштины, нарушив режим ЧС, чтобы поддержать отставленного «премьера» и лидера движения «Самоопределение» Альбина Курти.

Об этом сообщили албанские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие поддержали амбиции Курти на «премьерский» пост, которого он лишился в результате объявленного его кабинету парламентом вотума недоверия. Несмотря на то что эти люди нарушили введенный в крае режим ЧС, никто их не задержал и не попытался разогнать. При этом митингующие были в масках и старались соблюдать дистанцию.

Оппоненты Курти моментально отреагировали на произошедший инцидент. В частности, политическая сила, в свое время объединившая полевых командиров сепаратистского террористического вооруженного формирования «Армия освобождения Косово» – Демократическая партия Косово, поддерживающая «президента» Хашима Тачи, расценила прошедший митинг, как «давление на Конституционный суд, в преддверии решения, которое должно быть принято к 29 мая».

Напомним, что КС должен решить имеет ли право Хашим Тачи своим указом дать добро на формирование нового правительства, либо же следует назначить досрочные парламентские выборы. Надо отметить, что сам Курти выступает именно за новые выборы, будучи уверен, что его партия сможет победить в очередной раз.

Альбин Курти.

«Нынешний премьер-министр Курти заявил, что досрочные выборы являются следующим конституционным шагом, который должен быть сделан после выражения недоверия правительству 25 марта, – заявил спикер отставленного, но действующего до решения КС «правительства» Перпарим Крезиу. – Объявление и организация досрочных выборов после голосования о недоверии является актом, который соответствует и сохраняет конституционный порядок, в то же время он уважает демократические принципы и политическую волю граждан, выраженную на последних выборах».