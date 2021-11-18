«Премьер» Косово: Я принимаю посла США не реже одного раза в неделю

Отвечая на обвинения депутатов в «предательстве США», «премьер-министр» Косово Альбин Курти заявил, что взаимоотношения Приштины с Вашингтоном «крепче, чем когда-либо».

Об этом глава косовского «правительства» рассказал, давая отчет в парламенте отторгнутого от Сербии албанскими сепаратистами края, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Курти уверил косовских «депутатов» в нерушимости связей с США в ходе обсуждения в Ассамблее Косово отказа его кабинета от проекта американского газопровода со сжиженным газом, который планировали тянуть в край с территории Греции.

«В наших отношениях с США никогда не было похолодания и сейчас они крепче, чем когда-либо, – заявил Курти. – Я встречаюсь с послом США не реже одного раза в неделю, то есть 52 раза в год. Наше партнерство и альянс не на грани. Пожалуйста, имейте больше доверия к этому альянсу».

Также сепаратистский «премьер» уверил «народных избранников», что выделенный США на строительство газопровода грант не был украден его командой.

«Грант не может быть потерян. Мы решили использовать его для других проектов», – выкрутился Курти.