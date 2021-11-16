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16.11.2021 15:48
(Мск), Белград,
Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Косово, Политика, Россия
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Косово: Харадинай обвинил Курти в переходе на российские стандарты в армии

Лидер удачно выступившей на местных выборах в отличие от правящего «Движение Самоопределение» Демократической лиги...

Лидер удачно выступившей на местных выборах в отличие от правящего «Движение Самоопределение» Демократической лиги Косово Рамуш Харадинай в очередной раз обвинил «премьер-министра» края Альбина Курти в предательстве США.

Об этом экс-премьер, полевой командир и глава криминального клана написал на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем сообщении Харадинай задал вопрос, насколько далеко Косово «от нашего стратегического союзника, Соединенных Штатов, из-за политики премьер-министра Курти и в каком направлении оно движется», сославшись на недавние решения «главы» косовского кабинета. И сам же дал ответ:

«Отклонение от политики США и Вашингтонского экономического соглашения; газ и возобновляемые источники энергии (отказ от американских предложений на этот счет – ред.), переход к провальному диалогу с ЕС; переход на российскую модель призывной армии; изменение подхода с либеральной дипломатии на изоляционистскую и неудачную дипломатию; деполитизация системы государственной службы в сторону тоталитарного подхода к политизации всей системы; переход от свободного рынка к рынку, контролируемому политической системой и ростом инфляции», – написал глава Демократической лиги Косово.

Напомним, что ранее Рамуш Харадинай обвинял Альбина Курти в том, что тот «странно» относится к Сербии и «склонил голову» голову перед Белградом. А также в отказе от американского сжиженного газа.

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