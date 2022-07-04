Премьер-министр Австралии обещает Путину недружественный прием на саммите G20

04.07.2022  09:04 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Запад, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз пообещал «недружественный прием» российскому президенту Владимиру Путину на саммите G20.

Об этом австралийский политик заявил по итогам визита в Киев и общения с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз пообещал «недружественный прием» российскому президенту Владимиру Путину на саммите G20....

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«Если Путин захочет приехать на эту встречу, а я не уверен, что он это сделает, тогда он получит тот прием, которого заслуживает – недружественный. Он не уважает международное право и ведет себя так, что это не соответствует ценностям этого мира», – отметил Албениз.

 

Также австралийский премьер анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на 100 млн долларов.

«Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долл в виде военно-технической помощи. Мы уже предоставили 390 млн долл, мы также добавляем дополнительно 14 БТР, а также 20 «Бушмастеров» – это бронированные транспортные средства. Таким образом общее количество «Бушмастеров» составило 60», – заявил политик.

По его словам, Австралия также будет предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросом Украины.

Албаниз добавил, что страна также будет помогать украинским пограничникам.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что Путин не приедет на саммит G20. Владимир Зеленский в отличие от него, приглашен на мероприятие, хотя Украина не входит в число самых развитых стран мира.

Напомним, саммит G20 запланирован на ноябрь этого года.

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