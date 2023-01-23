Премьер Польши: Варшава готова передать Киеву танки «Леопард» без согласия Германии

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Власти Польши намерены формально обратиться к Германии за согласием на поставку Украине танков Leopard 2, но в случае отказа все равно передадут Киеву эту бронетехнику в рамках малой коалиции стран.

Об этом 23 января заявил на пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моравецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы попросим согласия Германии, но это вопрос второго плана. Даже если мы в итоге не получим согласия, то и так в рамках малой коалиции, если там не будет Германии, передадим наши танки вместе с другими Украине», – сказал он.

«Для нас главное на данный момент условие – сформировать хотя бы малую коалицию», – подчеркнул глава польского правительства.

Комментируя слова министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву, Моравецкий заявил, что это высказывание «дает проблеск надежды на то, что Германия не только не будет блокировать, но, может, передаст, наконец, тяжелое вооружение Украине».

«Давление на Германию имеет смысл» – добавил премьер-министр Польши.

В тот же день заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, окажется в международной изоляции.

«Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», – сказал Мулярчик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша до конца марта 2023 года обучит и вооружит танками Т-72 и боевыми машинами пехоты бригаду ВСУ, а также обучит украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2.