Премьер Польши жёстко раскритиковал Германию, выступая в немецком университете

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за нерешительность, когда речь идет о необходимости показать силу Европы перед Россией.

Об этом он сказал в выступлении в Университете Рупрехта и Карла в немецком Гейдельберге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин вторгся в Украину, потому что думал, что Европа ленива, слаба. Год спустя мы видим, что он ошибался, по крайней мере, частично. Европа ещё не умерла, пока мы живы. Но Европа ещё не победила», – вещал премьер Польши.

Он отметил, что Европа должна доказать, что она сильна. При этом он критически описал позицию Германии, поскольку та, по его словам, «много колеблется».

«Это вопрос: быть или не быть. Но в отличие от шекспировского Гамлета, мы не должны колебаться. Немецкий поэт Фердинанд Фрайлиграт предостерегал: Deutschland ist Hamlet, Германия – это Гамлет, потому что Германия слишком много колеблется вместо того, чтобы четко стоять на стороне добра», – отметил Моравецкий.

Кроме того, польский премьер выступил против превращения Евросоюза в федеративное государство, и призвал лишить Евросоюз части полномочий, вернув их национальным правительствам. Это также была фактическая претензия в адрес Германии, роль которой в ЕС неизмеримо выше, чем у Польши.

«Я часто слышу, что Европейский Союз нуждается в реформах, если он хочет расширяться. Это часто является неким камуфляжем. На самом деле предлагается федерализация или централизация. Мы не хотим Европы, которая разговаривает на языке ультиматумов. Нельзя давить на страны, чтобы подчинить их себе», – сказал глава польского правительства.

Моравецкий также заявил, что за последние десятилетия полномочия Европейской комиссии расширились, и в последнее время процесс усиления влияния Брюсселя еще больше ускорился. По его словам, многие страны сейчас воспринимают это очень критично.

«Мы должны сделать определенный пересмотр тех сфер, которые мы делегировали на уровень Европейского Союза. Нам нужен лучший баланс между отдельными государствами-членами и европейскими институтами. Возможно, нам следует сократить сферы, где ЕС имеет компетенцию, чтобы союзом было легче управлять, чтобы он был более демократичным, даже если в нем будет больше государств-членов», – рассуждал Моравецкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в связи с позицией Берлина длительное время не может состояться встреча канцлера Германии Олафа Шольца с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.