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Прибывший с неанонсированным визитом в Киев глава японского правительства Кисида Фумио встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации BBC данная поездка держалась в секрете до последней минуты из соображений безопасности.

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Японец прибыл в Киев поездом. На перроне его встречает Эмине Джепар, замглавы МИД Украины, назначенная по квоте крымско-татарского меджлиса (запрещенная в РФ экстремистская организация).

При этом, помимо прочего, премьер Японии посетил Бучу – городок под Киевом, превращенный Украиной и Западом в «символ зверств российской армии». Как известно, это было сделано благодаря топорной инсценировке со свозом трупов погибших от огня ВСУ, которых западная пропаганда выдавала за «жертв русских». Японец решил этому подыграть.

«Я действительно испытываю большой гнев из-за этого зверства, посетив это место», – цитируют японца украинские СМИ.

По итогам же переговоров с Зеленским, сторонами было подписано Совместное заявление об особом глобальном партнерстве между двумя странами.

«Этот документ отражает и наши ценности, которые мы вместе защищаем, и наши стремления, которые еще предстоит реализовать», – заявил Зеленский.

«Япония и дальше будет поддерживать Украину, пока мир не вернется на ее прекрасную землю», – сказал Фумио Кисида.

Кисида подчеркнул, что Токио сотрудничает с Киевом в вопросе введения санкций в отношении РФ. По его словам, Япония планирует предоставить средства на поставки нелетального оружия через трастовый фонд НАТО. Также Кисида пригласил Зеленского принять участие в онлайн-формате саммита G7, который пройдёт в мае в Хиросиме.

В Киеве в целом к визиту отнеслись с воодушевлением.

«Считаю, что после нашей победы Курилы полностью нужно отдать японцам», – объявил боевик признанного в РФ террористическим нацполка «Азов» Родион Кудряшов.

Блогер-порохобот Роман Шрайк заявил, что на упомянутом саммите G7, где Зеленскому уже предложено выступить, Токио будет перетягивать «нейтральные» страны, вроде Индии, Бразилии и Вьетнама, на сторону против России и Китая.

«Сдержать Китай – ключевая задача крупнейших региональных и глобальных игроков. И для нас важность этих процессов невозможно переоценить», – пишет пропагандист.

Он считает, что «приезд Кисиды – мощный ответ на приезд Си в Москву».

«К нам прибыл политик, который представляет противовес Китаю на региональном уровне (как премьер Японии) и противовес автократиям на глобальном уровне (как председатель G-7). При этом Кисида сейчас пытается перетащить на правильную сторону страны Глобального юга», – выразил надежды Шрайк.

Анализируя визит, бывший секретарь Одесской епархии священник Андрей Новиков, ныне служащий в Москве, напомнил об имидже японца.

«Японский премьер Кисида самими японцами характеризуется как японский «Тони Блер» – такая же «собачка Буша» в смысле преданная и подчиненная американской внешней политике фигура. Это так. Но также совершенно очевидно, что его визит организовывался американцами в авральном порядке как неожиданный противовес визиту в Россию Си Цзиньпина, раз уж последнего не удалось отпугнуть от Путина ордером гаагского МУС. Одна великая азиатская держава против другой. И вот тут со всей ясностью было продемонстрировано, насколько же вес Японии в международной политике несопоставим с весом Китая. Позиция Китая определяет если не всё, то очень-очень многое, позиция же Японии – просто очередной «киевский паломник» в ряду рядовых вассалов США. Если то, что скажет Си может стать решающим, то что скажет Кисида не изменит вообще ничего. Япония просто высекла себя, свой престиж, свою субъектность. Киевский вояж Кисиды подтвердил слова одного японского дипломата, с горечью сказанные мне когда-то: «К сожалению, позиция Японии в международных делах определяется сейчас тремя S: Silence (тишина), Sleep (сон), Submission (подчинение)», – написал Новиков.