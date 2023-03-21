Японский премьер неожиданно полетел к Зеленскому

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Глава японского правительства Кисида Фумио отправился на Украину с визитом, который ранее не анонсировался.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает NHK World-Japan.

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«Японские официальные лица сообщают, что во вторник премьер-министр Кисида Фумио направляется в Украину с неожиданным визитом. Представители правительства и правящей партии говорят, что Кишида уже уехал из Индии в Украину. Ожидается, что премьер-министр прибудет в Украину позже в тот же день для переговоров на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским», – указывается в сообщении.

В прошлом месяце Фумио заявил, что его страна планирует предоставить Украине 5,5 миллиардов долларов помощи на восстановление разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры.

Стоит заметить, что сейчас в России находится делегация из КНР во главе с китайским лидером Си Цзиньпинем, на что обратил внимание политолог-международник Федор Лукьянов.

«Есть некоторая историческая рифма. Премьер Японии после долгих проволочек приехал в Киев именно тогда, когда в Москве начальник Китая», – написал Лукьянов в своем телеграм-канале.