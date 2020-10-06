Премьера Албании взбесило едкое замечание министра обороны Сербии Александра Вулина

06.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Посол Сербии был вызван в МИД Албании, где ему вручили ноту протеста в связи с недавними заявлениями сербского министра обороны Александра Вулина.

Причиной протеста стала реакция премьер-министра Албании Эди Рама на колкое замечение сербского министра после того, как тот назвал албанский Дуррес «портом Косово».

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«Никакой «громкий рот» в сербском правительстве не может оскорблять албанское правительство или албанского министра или премьер-министра!», – заявил прессе Рама.

Два дня назад на встрече с делегацией косовских сепаратистов Тиране албанский премьер заявил о том, что «наша цель – убрать границу между Албанией и Косово» и «соглашение, которое мы подпишем в ближайшее время для облегчения таможенных процедур между двумя странами, ведет нас к месту назначения, превращению порта Дуррес в фактический порт Косово».

В ответ на этот спич министр обороны Сербии Александр Вулин сказал что «несмотря на то, что Рама работал над созданием Великой Албании, его будут помнить больше за порванные носки, чем за идеи», намекнув на неопрятность албанского премьера – в прошлой жизни художника.