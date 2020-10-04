И никакой боязни санкций: Албания начала открытое поглощение Косово

04.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Делегация верхушки сепаратистов, захвативших сербский край Косово, была принята на высшем уровне в Албании – гостей встречал премьер-министр страны Эди Рама. Во Дворце конгрессов Тираны прошло совместное заседания правительств страны и отторгнутого от Сербии края. Делегацию косовских сепаратистов возглавлял «премьер» Авдулла Хоти.

Об этом сообщил портал Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авдулла Хоти и Эди Рама

«Наша цель – убрать границу между Албанией и Косово, – заявил Эди Рама. – Я считаю, что министерствам внутренних дел обоих государств важно активизировать свою работу по обеспечению контроля за пересечением границы в режиме реального времени, что позволило бы нам окончательно открыть границу без потерь на фронте борьбы с контрабандой и любыми формами злоупотребления свободой… Соглашение, которое мы подпишем в ближайшее время для облегчения таможенных процедур между двумя странами, ведет нас к месту назначения, превращению порта Дуррес в фактический порт Косово».

«Оказывается, тут не только Турция такая лихая, но и Албания. Она упраздняет границу с Косово. Кажется, тут только мы боимся пересмотра итогов и держимся за нерушимость», – комментирует военкор Игорь Димитриев.

Российский телеведущий Андрей Медведев отмечает, что происходящее является воплощением проекта «Великая Албания», который реализуется без оглядки на возможные санкции или протесты Запада.

«Великая Албания – это проект, который албанцы последовательно двигают лет, пожалуй, сорок. Это, если явно.

В 2001 году, во время гражданской войны в Македонии, местные офицеры-македонцы говорили, что, в конечном счёте, задача шиптаров создать единое государство на обломках Югославии.

И уже тогда были карты Великой Албании с Косово, западной Македонией, частью Греции, частью Черногории, объединенных под флагом с черным орлом. При этом, даже конфликт собственно албанских и косовских семейно-криминальных кланов, не помешал последовательно реализовывать проект. Другой вопрос, кто в новой пока что конфедерации станет основной силой. Я, лично, думаю, что косовские кланы.

Но по факту, что есть сейчас? Косово уже независимо и интегрировано в Албанию. Часть Македонии по сути не контролируется из Скопье. Черногория вероятно албанские районы потеряет в ближайшее лет десять. Дольше всех продержится Греция.

Однако же налицо факт – даже небольшая Албания последовательно действуют в национальных интересах, собирая «албанский мир». И плевать она хотела на международное право. Не потому что криминальные кланы шиптаров держат Европу, и не потому, что есть поддержка Стамбула и Вашингтона. А просто потому, что таков дивный новый мир.

Международное право и ООН работает все меньше и меньше. Мы входим в эпоху новых империй, я писал об этом недавно. Новые империи будут строиться через государственные системы и близкие к государствам корпорации, вроде Ост-Индийской компании в Британии.

Можно хотеть или не хотеть видеть новую реальность. Но она сама смотрит на нас. Суровыми глазами», – резюмировал Медведев.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявлял, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.