Преподаватель рассказал о массовых драках в немецких лагерях беженцев

В Германии с опаской глядят на ситуацию на польско-белорусской границе и опасаются наплыва мигрантов, как это было в 2015 году

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал Василий Яшкинас, преподающий в Гамбурге немецкий язык на интеграционных курсах для иностранцев.

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Он отметил, что в Германии мигранты, годами ожидающие статуса беженца, содержаться в специальных лагерях, куда крайне редко пускают журналистов.

«Часто происходят драки между африканцами и арабами, из-за чего даже приходится вызывать полицию. По рассказам учеников, африканцы нередко увлекаются наркотиками, алкоголем, у них громкая музыка, танцы. Арабам такое развязное поведение, разумеется, не нравится, потому что они, как правило, все правоверные. Бывает, что в эти лагеря привозят и асоциальных немцев, с которыми власти не справляются. Они дебоширят, напиваются и употребляют наркотики», – говорит Яшкинас.

По его словам, более мотивированы к получению знаний арабы.

«Сирийцы очень умные. Они хорошо обучены, именно поэтому их так мало на языковых курсах. У них, как правило, достойное образование, они владеют профессией. Африканцы во многих случаях не хотят трудиться. Очень часто они приходят на занятия под наркотическим или алкогольным опьянением, порой доходит даже до эпилептических припадков», – сказал преподаватель.

Также у него поинтересовались, что думают немцы о ситуации на польско-белорусской границе, и не пугает ли возможность повторения сценария 2015 года, когда в стране произошел крупнейший миграционный кризис.

«Пугает, конечно. Немцы хорошо помнят эти времена. Не случайно нынешняя ситуация сейчас активно обсуждается в СМИ. Когда я спрашиваю мнение немцев о ней, они стараются сразу перевести тему. Даже говорить об этом не хотят! Народ был недоволен миграционной политикой Ангелы Меркель. На этом фоне сильно возросла популярность правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), традиционно выступающей за ограничение миграционного потока», – напомнил Яшкинас.