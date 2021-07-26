Преподаватели МПГУ: «С интеграцией Донбасса в Россию медлить нельзя»

26.07.2021, Донецк, Алексей Топоров

Новости Украины

Почему в России на местах побаиваются сотрудничать с образовательными учреждениями Донбасса? Для чего ЛДНР нужны педагогические десанты из России? Отчего не стоит обманываться Минскими соглашениями?

Об этом и о многом другом в кулуарах прошедшего в Донецке форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали преподаватели Московского государственного педагогического университета (МГПУ): директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности Сергей Засорин и директор Информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

П.Н.: Донбассу уже восемь лет как обещают: «Мы идем в Россию», теперь вот и этот форум «Единой России». Нет опасения, что это очередная говорильня перед выборами?

Юрий Московский

Юрий Московский: Практических итогов у форума – очень много. Депутаты Госдумы, все-таки, приехали не просто так, не только для того, чтобы поучаствовать в форуме, который проходил под эгидой партии «Единая Россия», что, вообще-то говоря, тоже знаковая вещь. И приехали, опять же, знаковые депутаты.

Например, глава «Молодой Гвардии Единой России», по старому – это первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Зампред Комитета Госдумы по образованию. Тот же Виктор Водолацкий. И они приехали рассказать о тех конкретных мерах поддержки Донбасса, которые будут введены.

Причем не нужно думать, что партия «Единая Россия» исполняет распоряжения, она и сама придумывает распоряжения в значительной степени. У нее, условно говоря, есть полномочия на это. По согласованию с правительством идет выделение бюджетных средств на исполнение проектов. Нынешняя Дума устроена так, что вопросы нужно согласовывать с правительством – в финансовой части. Это тоже правильно и справедливо.

Например, будет сделано так, что те граждане Российской Федерации, которые проживают на Донбассе, будут регистрироваться на портале Госуслуг, и будут в Донбассе организованы Центры поддержки граждан Российской Федерации. Конечно, хотелось бы, чтобы все эти меры были приняты лет семь назад, но проблема в том, что некоторые события происходят не так быстро, как хотелось бы.

Происходят перед выборами?

Ну и что? Это тоже нормально, когда такого рода вещи происходят перед выборами. Напомню, что те или иные выборы там происходят постоянно.

Ну, в Госдуму не часто.

Насчет опасений, что форум – это конъюнктура. Во-первых, депутаты не забудут данных ими обещаний, поскольку слова сказаны, средства выделены. Я же говорю, что это делалось не просто так, а по согласованию. Там и еще ряд положений были приняты, в том числе и по образовательной сфере, где Российская федерация оказывает Донбассу значительную помощь.

Сергей Засорин

Сергей Засорин: Во второй день форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов», когда мы говорили о наших образовательных задачах и проблемах, мы подвели итоги за те несколько месяцев, что имеем двусторонние связи с донбасскими вузами, оценили что сделали, наметили, что еще можем сделать.

Уже можно вести речь о результатах?

Я хочу сказать, что в плане государственной образовательной политики России в отношении Донбасса, безусловно, есть дыры. Но и прогресс тоже есть. Вижу, как наши партнеры (это уже сделал Донецк, сейчас занимается Луганск) добились права проводить российский ЕГЭ на своей территории.

До этого они ездили в Ростов, в Южный федеральный университет (Донецк уже проводит у себя, Луганск пока ездит). Они добились признания дипломов, это же дикая ситуация, когда ребята Донбасса учатся, а Украина отказывает им в признании донбасских дипломов. Теперь Россия их дипломы признает.

А сейчас, и мы этот вопрос обсуждали, очень активно прорабатывается проблема, как можно формировать специализированные советы по защите диссертаций. По сути, Киев оголил научный потенциал Донбасса, расколол, разделив вузы, и многие педагоги на ту (подконтрольную Украине – ред.) часть Донбасса отправились. И вот здесь, конечно, необходимо взаимодействие с российскими вузами, нашими научными учреждениями.

Донбасс вполне резонно ставит вопрос, чтобы кандидатские экзамены, которые они сдавали когда-то, признать в российской системе аспирантуры, подготовки диссертаций. Для того, чтобы местным талантливым ребятам не пришлось бы все это делать повторно.

Вот эти все вопросы на уровне межгосударственном, на уровне министерств образовательных соответственно прорабатываются и постепенно решаются. Мы, повторюсь, многое можем делать и сами, на уровне гражданского общества, если хотите.

Вот мы, например, сейчас наметили разработку и принятие меморандума (может это будет называться приложением к договору о сотрудничестве), о воспитательной и патриотической работе со студентами. Потому что нужна четкая постоянная координация.

Выступление Сергея Засорина на образовательной части форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов»

Юрий Московский: То есть, условно говоря, если в Крыму интеграция проходила после вхождения, то здесь интеграция происходит до, уже сейчас. Можно надеяться, что вхождение состоится в обозримом политическом будущем, желательно перед выборами или до конца года, но, опять же, мы можем только гадать, предполагать, молиться, пытаться оказать какое-то влияние своими голосами, или разговорами в коридорах, но решение все равно принимаем не мы, хотя принимается оно при нашем участии.

Потому что я убежден, что каждый человек даже своими разговорами на кухне оказывает влияние. И это действительно так, народное мнение имеет колоссальное значение.

Выступление Юрия Московского на образовательной части форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов»

Сергей Засорин: Процесс интеграции идет, но хотелось бы, чтобы он был более быстрым и эффективным. Потому что пока, на мой взгляд, некоторые моменты сдерживаются такими формальными бюрократическими – даже не проблемами, а препятствиями. Искусственными препятствиями, на мой взгляд.

В чем они выражаются?

У нашего вуза три партнера в Донбассе: Донецкий национальный университет, Горловский институт иностранных языков и Луганский государственный педагогический университет. Когда мы на основе соглашения о сотрудничестве начинаем привлекать их ко многим общим, необходимым и взаимоинтересным вещам, которые мы сейчас делаем – проектам, программам, то иногда с российской стороны возникают вопросы: а надо ли? Можно ли это делать уже сейчас, поскольку статус ДНР и ЛНР находится в развитии? Я считаю, что привлекать нужно уже сейчас. Например, в проект «Без срока давности».

Что это за проект?

Это осуждение геноцида нацистов на оккупированных советских территориях. Он был когда-то создан с подачи президента России Владимира Путина и сейчас активно реализуется. Коллеги с Донбасса в него попадают, потому что мы их зовем на семинары, круглые столы, конференции.

Некоторые школьники Донбасса участвовали в конкурсе сочинений «Без срока давности», его как раз проводило на платформе нашего университета Министерство просвещения России. И мы были операторами этой интересной работы.

Но как начинаем работать вместе, то как-то вот сразу начинаются… не то, чтобы предубеждения, а предосторожности. «Вот, может, стоит подождать еще, когда все в большой политике определится?» Ну, это неправильно! Потому что если мы сейчас вот такую общественную интеграцию, в том числе и в образовательном пространстве не выстроим, то, в конце концов, когда народ Донбасса придет к победе, он не сможет распорядиться этим своим новым статусом.

Он должен сегодня уже – в экономике, культуре, образовании, науке, молодежной политике тесно взаимодействовать с российскими общественными структурами. Я пока говорю исключительно об общественных структурах.

Во второй день форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов», когда мы говорили о наших образовательных задачах и проблемах, мы подвели итоги за те несколько месяцев, что имеем двусторонние связи с донбасскими вузами, оценили что сделали, наметили, что еще можем сделать.

Каковы итоги именно по вашему – образовательному направлению?

Ю.М.: Были установлены новые связи, новые контакты, в том числе с вузами, с которыми у нас тоже есть пересечения – Донецким техническим университетом, Музыкальной академией, с экологическим движением в Донецке. Работаем на перспективу.

С.З.: Очень серьезный вопрос, который мы сейчас прорабатываем – это повышение квалификации и преподавателей вузов и школьных учителей Донбасса. Как известно, Донецк в советские времена был одним из лучших городов по количеству и уровню вузов. Немало растеряно за годы украинского режима и за последнее трагические годы, но все-таки многое сохранилось, а то, что когда-то потеряли, восстанавливается, слава Богу.

В этом смысле очень важно, чтобы молодые вузовские преподаватели и школьные учителя, работающие в социально-гуманитарной сфере – история, обществознание для школы или политология для вуза – прошли через это. Потому что им в свое время приходилось учиться по украинским пособиям. Вот сейчас они, кстати, начинают разрабатывать и утверждать, а мы рецензируем, свои новые учебные пособия.

Почему им просто не использовать российские?

Ну вот, например, Луганск выпустил, и я был рецензентом, делал это с большим удовольствием для себя, учебник по истории Великой Отечественной войны. Во многом основанный на местном луганском материале. Краснодон, оккупационный режим, захват и освобождение Луганска.

Или, например, в Донецком национальном университете выпустили хорошую монографию по истории Донбасса. Ее начинают вводить в вузах республики, по крайней мере, как модуль, это необходимо делать.

И в России та же ситуация, потому что общая история России, в том виде, в котором мы преподаем ее школьникам и студентам, обязательно должна дополняться региональным компонентом. И для Донбасса это особенно актуально.

Серьезный вопрос, думаем, как его решать, разные предложения, разные форматы, сейчас в короткое, достаточно ограниченное время нужно провести переподготовку школьных учителей, особенно истории и обществознания. Да и русского языка, который изживался, вытеснялся. Во многом традиции преподавания русского языка, классические, утрачены сегодня.

Могут использоваться различные формы – дистанционные, комбинированные, педагогические десанты в Донбасс российских преподавателей, мы сейчас пытаемся найти оптимальный формат – и с учетом пандемической ситуации, и геополитической ситуации… очень актуальная и абсолютно насущная проблема. О ней говорят сами наши донбасские коллеги, и мы их прекрасно понимаем.

Например, когда мы в развитие форума проводили мастер-класс на базе Горловского института иностранных языков, где были школьные учителя, преподаватели этого вуза….

А чему вы их обучали?

Мы вообще шли на обсуждение вопросов истории. Вопросы нашей аудитории натолкнули на более широкий спектр. Там были вопросы и политологические, и экономические…

Было интересно, не хватило времени. Мы договорились о том, что организуем педагогические десанты, и сами с удовольствием будем в этом принимать участие, и коллег наших привлечем, мы продолжим эту работу, потому что вопросов – очень много.

И вопросы по существу – неоднозначные и проблемные. Нужно, действительно разобравшись с нашими ресурсами, придумать оптимальную модель вот такой деятельности по повышению квалификации.

Причем мы изначально отталкивались от того, что можем быть полезными школьным учителям, а выяснилось, что еще и вузовским преподавателям. И магистрантам. В частности, на встрече с нами в Горловке были магистранты – историки и социологи.

Поэтому здесь абсолютно точно, очень плотно и очень активно, не откладывая на будущее. Свято место пусто не бывает, и если упустить ситуацию, придет то, с чем нужно бороться, что навязывается из Киева, или из Вашингтона.

В ЛДНР это не пустят, но если там не будет российских и своих учебников, а еще методических комплексов, то появятся другие. Здесь нельзя терять время и уступать поле битвы.

Ю.М.: Они ждут вхождения в состав Российской Федерации. Ждут этого уже на протяжении семи лет, начиная с 2014-го года. Собственно говоря, их восстание было не за автономию от Киева, это лукавство, все кто тогда поднимался и действовал – они выступали за вхождение в Российскую Федерацию, как это было в Крыму.

Не надо самих себя обманывать Минскими соглашениями и всем остальным. Никакого возвращения в Киев после того, что здесь натворили каратели и быть не может в принципе. Вообще не может. Ни Горловка, ни Донецк, ни Луганск никогда не забудут братские могилы с убитыми. Это тоже факт, это нужно просто понимать.

И нельзя этот конфликт держать в замороженном состоянии, как в том же Приднестровье, где ему уже тридцать лет. Там схожая ситуация, они на протяжении трех десятков лет тоже хотят в Российскую Федерацию, с самого момента, как они поднялись против румынских националистов, поскольку в Молдавии – и тогда, и сейчас есть тренд на вхождение в состав Румынии.

Поэтому тот форум, который прошел, имеет важное, большое значение. Он служит целям воссоединения русского народа, этот процесс идет, он начался сразу же с распада Советского союза.

Потому, как правильно сказал Владимир Владимирович, те, кто называют себя сегодня россиянами, украинцами и белорусами – один народ, временно разделенный границами. И споры из-за отдельных слов ничего в этом контексте не значат, давайте все передеремся из-за того, как называется стол или стул, это дело двадцать пятое.

Поэтому форум имеет громадное значение во всех смыслах этого слова. Еще одна ступенька к тому, чтобы жизнь людей стала лучше.