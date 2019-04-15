Престарелый рифмоплет-нацик облизал Порошенко

15.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинцы должны «благодарить Бога» за то, что у них есть такой президент, как Петр Порошенко.

Об этом в эфире «Канала 402» заявил бывший «руховец», поэт Дмитрий Павличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Престарелый украинский националист разразился похвалой в адрес действующего президента и призвал голосовать за него.

«Пришло время, от которого зависит наше будущее. Мы или возвращаемся в террор, в котором мы были, будем голосовать фактически за Путина, или мы сохраним то, что мы уже имеем. Мы имеем благодаря нашему нынешнему президенту армию, одну из самых сильных в Европе, мы имеем защиту нашего языка, нашей религии. Мы получили томос… Армию нашу возродил Петр, армию нашу создал Петр и эта армия ныне сейчас у нас есть. Мы должны благодарить Бога, что у нас есть такой человек», – заявил Павлычко.

В то же время он проехался по кандидатуре Владимира Зеленского.

«Этот человек, который претендует прийти, который не знает нашего языка, культуры, памяти. Знает только, что ржать над нами, больше ничего он о нас не знает», – возмутился поэт.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Павлычко, в советские времена воспевавший мудрость Компартии, а затем перекрасившийся в украинского самостийника, написал оду Петру Порошенко.