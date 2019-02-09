09.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский поэт Дмитрий Павлычко, в советские времена воспевавший мудрость Компартии, а затем перекрасившийся в украинского самостийника, написал оду Петру Порошенко.

Свое новое творение он озвучил сегодня в Киеве в ходе предвыборного форума Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня во главе кандидатов на украинскую булаву стоит клоун Зеленский. Высокомерная насмешка над Украиной, злобная ирония и ненависть к украинскому народу. Ганьба!

Римский император Нерон тоже был актером, клоуном, пел на Майданах, но чем это кончилось? От него отказалась родная мать. Наш клоун появился тогда, когда погибали ребята на фронте, но вместе с ним смеялась «киевская Москва» и некоторые депутаты. Зеленский не знает приметы нашего народа, а должен знать, что каждый слишком большой смех, всегда заканчивается плачевно», – заявил Павлычко.

В конце своего выступления он зачитал стих, посвященный нынешнему президенту Украины:

«А я тебе благаю, друже Петре.

Не бiйсь, веди, на Путiнски мечи.

I нация в огнях вiйни воскресне.

Я йду с тобою, Петре, йду с тобою»

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский поэт Дмитрий Павлычко, славивший вождей партии в советское время, предлагал переплавить памятник Суворову для нужд «АТО».