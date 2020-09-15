Президент Австрии сильно разочаровал Украину

15.09.2020, Киев, Ольга Козаченко

От якобы отравления российского блогера Алексея Навального не должно зависеть завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Вене на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен.

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«Конечно, покушение на господина Навального не может пройти мимо без комментариев. Европейское общество будет реагировать и дискутировать. Но я лично, подчеркиваю, я лично, не вижу взаимосвязи между «Северным потоком-2» и отравлением Навального», – приводит слова австрийского президента сайт «Европейская правда».

Он также добавил, что российский газ поставляется в Австрию более 50 лет.

«Мы понимаем чувствительность этого вопроса, но это коммерческий вопрос между партнерами, которые десятилетиями сотрудничают вместе. И такой тип вопросов решается в Европе, а не в Вашингтоне», – сказал ван дер Беллен.

Он также добавил, что дело Навального не расследовано до конца, а потому не стоит делать преждевременных выводов.

Напомним, что Украина выступает против завершения строительства второй нитки «Северного потока», чтобы продолжать получать деньги за транзит российского газа через свою территорию.

При этом МИД Украины, как сообщал «ПолитНавигатор», решил разыграть карту Навального.