Президент Болгарии: Наша армия не может быть донором Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Армия Болгарии должна быть гарантом безопасности своей страны, а не передавать военную технику Киеву. Об этом 22 февраля заявил президент Болгарии Румен Радев.

Это заявление было сделано после инспекции состояния вооружённых сил, которую провёл президент, сам в прошлом военный лётчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Недопустимо, когда большое количество партий в нашей стране рассматривает болгарскую армию не как гаранта безопасности страны, а как донора для Вооруженных сил Украины», – сказал Румен Радев.

«Эта мантра заключается в том, что, мол, передача старого российского оружия сразу решит вопрос модернизации болгарской армии, поскольку это оружие нежизнеспособно. Окно возможностей теперь закрыто, и возможная компенсация, которую мы получим, ничто по сравнению с потребностями болгарской армии. Некоторые страны получили по 15 танков в рамках так называемых трехсторонних сделок – но что такое 15 танков в контексте нужд вооружённых сил?» – продолжил президент Болгарии.

«Во-вторых, речь идет о замене одного старого вооружения старым вооружением другого типа. В-третьих, мы должны раздать существующие платформы и купить новые. Мы должны за них платить, и это понятно», – так прокомментировал Радев предположения о том, что западные державы компенсируют дефицит, вызванный отправкой на ​​Украину постсоветской военной техники.

Болгарским политикам, которые рассчитывают на такой механизм, Радев рекомендовал хорошо подумать.

«Кто настаивает на том, что эта концепция решит проблемы, скажите, пожалуйста, когда и какую технику мы получим взамен, как мы подготовим кадры, и когда можно будет реально получить эту новую технику? Сколько это нам будет стоить, и можем ли мы себе это позволить? Именно поэтому я вступаю в противоречие с их позицией, потому что я как главнокомандующий обязан следить за тем, чтобы оборонный потенциал не ослаблялся, а сохранялся и развивался», – заявил президент Болгарии.

По его словам, анализ вооружений в 2022 году показал нехватку ресурсов, задержку модернизации, нехватку людей и перегруженность личного состава. По словам Радева, главной проблемой является непонимание болгарскими политиками необходимости модернизации армии. В этом он обвинил действующий парламент.

«Настоящая модернизация болгарской армии начнется только тогда, когда за эту задачу возьмутся новый парламент и полноценное правительство. Однако это требует больших усилий и времени, а мы уже опаздываем», – сказал Румен Радев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», политический кризис в Болгарии продолжается. Последний из составов парламента так и не смог сформировать правительство. Приняв несколько навязанных руководством ЕС законопроектов, в том числе по отправке вооружений Украине, парламентарии разбрелись готовиться к очередным внеочередным выборам, намеченным на начало апреля нынешнего года.