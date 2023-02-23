Президент Болгарии: Наша армия не может быть донором Украины
Армия Болгарии должна быть гарантом безопасности своей страны, а не передавать военную технику Киеву. Об этом 22 февраля заявил президент Болгарии Румен Радев.
Это заявление было сделано после инспекции состояния вооружённых сил, которую провёл президент, сам в прошлом военный лётчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Недопустимо, когда большое количество партий в нашей стране рассматривает болгарскую армию не как гаранта безопасности страны, а как донора для Вооруженных сил Украины», – сказал Румен Радев.
«Эта мантра заключается в том, что, мол, передача старого российского оружия сразу решит вопрос модернизации болгарской армии, поскольку это оружие нежизнеспособно. Окно возможностей теперь закрыто, и возможная компенсация, которую мы получим, ничто по сравнению с потребностями болгарской армии. Некоторые страны получили по 15 танков в рамках так называемых трехсторонних сделок – но что такое 15 танков в контексте нужд вооружённых сил?» – продолжил президент Болгарии.
«Во-вторых, речь идет о замене одного старого вооружения старым вооружением другого типа. В-третьих, мы должны раздать существующие платформы и купить новые. Мы должны за них платить, и это понятно», – так прокомментировал Радев предположения о том, что западные державы компенсируют дефицит, вызванный отправкой на Украину постсоветской военной техники.
Болгарским политикам, которые рассчитывают на такой механизм, Радев рекомендовал хорошо подумать.
«Кто настаивает на том, что эта концепция решит проблемы, скажите, пожалуйста, когда и какую технику мы получим взамен, как мы подготовим кадры, и когда можно будет реально получить эту новую технику? Сколько это нам будет стоить, и можем ли мы себе это позволить? Именно поэтому я вступаю в противоречие с их позицией, потому что я как главнокомандующий обязан следить за тем, чтобы оборонный потенциал не ослаблялся, а сохранялся и развивался», – заявил президент Болгарии.
По его словам, анализ вооружений в 2022 году показал нехватку ресурсов, задержку модернизации, нехватку людей и перегруженность личного состава. По словам Радева, главной проблемой является непонимание болгарскими политиками необходимости модернизации армии. В этом он обвинил действующий парламент.
«Настоящая модернизация болгарской армии начнется только тогда, когда за эту задачу возьмутся новый парламент и полноценное правительство. Однако это требует больших усилий и времени, а мы уже опаздываем», – сказал Румен Радев.
Как сообщал «ПолитНавигатор», политический кризис в Болгарии продолжается. Последний из составов парламента так и не смог сформировать правительство. Приняв несколько навязанных руководством ЕС законопроектов, в том числе по отправке вооружений Украине, парламентарии разбрелись готовиться к очередным внеочередным выборам, намеченным на начало апреля нынешнего года.
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