Президент Болгарии: Поставлять оружие Киеву – тушить пожар бензином

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что продолжающаяся военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту, и призвал не поставлять вооружение Киеву.

В интервью Darik Radio в минувшую субботу, 21 января, Радев заверил, что его позиция по этому вопросу не изменилась, а те, кто не согласен с ней, должны знать исторические корни конфликта и «анализировать риски», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая важная ценность – мир и человеческая жизнь. Поставка оружия Киеву означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше» – сказал президент Болгарии.

Радев добавил, что в то время как более богатые, чем Болгария, страны Европы могут позволить себе посылать Украине оружие и вести «войну на экономическое и социальное истощение», большая часть болгар находятся за чертой хорошей жизни.

«Моя обязанность как президента – думать и быть солидарным с этими людьми», – заявил болгарский лидер.

Он отметил, что призыв «достичь мира через войну» напоминает ему антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла, в которой идеологическая обработка населения проводилась с использованием лозунга «война это мир».

Радев также прокомментировал информацию немецкой газеты Die Welt о том, что правительство экс-премьера Болгарии Кирила Петкова вскоре после начала спецоперации организовало поставки боеприпасов и топлива для вооруженных сил Украины. Президент Болгарии задался риторическим вопросом, почему публикация об этих поставках появилась именно сейчас.

Напомним, 18 января издание Die Welt сообщило, что весной 2022 года власти Болгарии поставляли Киеву до 30% всех боеприпасов и до 40% дизельного горючего. По данным издания, схему поставок организовали Кирил Петков и Асен Василев, которые тогда занимали посты, соответственно, премьер-министра и министра финансов Болгарии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Болгарии Румен Радев отказался подписывать декларацию, принятую девятью президентами стран Центральной и Восточной Европы, из-за раздела, в котором шла речь о вступлении Украины в НАТО.