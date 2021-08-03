Президент и глава МВД Сербии инициировали уголовные дела против самих себя

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Зампред правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич и депутат от Движения социалистов, которое возглавляет глава МВД Джордже Комленски, подали сегодня в Республиканскую прокуратуру заявления против президента Александра Вучича и министра внутренних дел Александра Вулина.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом, Вучич и Вулин ответили на обвинения со стороны прозападной Партии свободы и справедливости олигарха Драгана Джиласа, а также прозападных информационных ресурсов КРИК, Бирн, Н1в том, что президент и министр внутренних дел были тесно связаны с преступным кланом Велько Беливука («Вели Неволи»), против которого именно в правление Вучича начал раскручиваться мощный уголовный процесс.

В ответ прозападные СМИ начали хором обвинять Вучича и Вулина в связях с бандитами, заявлять, что власть покровительствовала им, однако после ссоры решила пересажать всех членов преступного клана, которых обвиняют в том числе и в жестоких убийствах, а также торговле наркотиками. Некоторые представители прессы дошли до того, что начали представлять бандитов чуть ли не «жертвами режима».

В ответ Вучич и Вулин предложили прокуратуре установить имели ли они связи с кланом Беливука, при этом сербский президент дал согласие пройти через детектор лжи.

«В течение нескольких дней, хотя мы были теми, кто сталкивался со всеми опасностями противодействия этой могущественной преступной группе, нам удалось победить и добиться того, чтобы обвинительный акт был утвержден, а суд принял его и как государство выполнил свою работу наилучшим образом, чтобы наши улицы были свободны от присутствия таких преступников, которые ежедневно угрожали жизни людей. Мне невероятно, что люди, которые знают, что сделала эта преступная группа, уже несколько дней проводят кампанию и восклицают: «А станет ли прокурор слушать их?»…

Как будто они не знают, что правда, а что нет. И поэтому мы слушаем эту отвратительную ложь в течение пяти дней, а затем говорим: «Хорошо, мы смиримся, потому что нам трудно и стыдно, что вам не стыдно работать каждый день в олигархических СМИ». Нет проблем, здесь адвокаты и юристы будут подавать уголовные обвинения против нас, я готов пройти через детектор, я уверен, что и Вулин к этому готов. Вопрос лишь в том, как вы докатились до такого?», – прокомментировал ситуацию Вучич.