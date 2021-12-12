Президент и премьер Хорватии поссорились из-за отношений с Украиной

Новости Украины

Президент и премьер Хорватии устроили публичную пикировку из-за недавнего визита главы Кабмина на Украину.

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал визит премьер-министра страны Андрея Пленковича на Украину во время большой напряженности в отношениях с Россией «обычным шарлатанством» и пообещал тому «бегство в Брюссель» в случае ответа Москвы. В свою очередь Пленкович попытался оправдаться, уверяя, что «наши отношения с Украиной – это не отношения против России».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент-социалист Хорватии довольно критически отнесся к официальному визиту премьер-министра – националиста Андрея Пленковича в Киев, в ходе которого было анонсировано подписание соглашения 15 декабря в Брюсселе между Загребом и Киевом по передаче опыта «реинтеграции» территорий. То есть, Хорватия хочет официально научить Украину поглощению восставших русских территорий Донбасса, как она в свое время частично уничтожила, а частично «реинтегрировала» Республику Сербская Краина, где спустя четверть века продолжается дискриминация уцелевшего сербского населения.

«Я сочувствую Украине, но я и не испытываю ненависти к России. Довольно неловкое положение. Однако 100 тысяч русских солдат находятся на границе с Украиной, неизвестно, что будет завтра, – сказал Миланович. – Что означает это проявления (Пленковичем – ред.) бесконечной любви? То, что Пленкович сбежит в Брюссель, если дело дойдет до драки, но хорватские солдаты туда убежать не смогут. Как американские (в Афганистане – ред.). Это страшно серьезные вещи, именно страшно серьезные. Для меня такое поведение – просто шарлатанство».

Тем не менее, за свои слова хорватский президент подвергся едкой критике со стороны право-консервативной элиты и общественности Хорватии, не промолчал и сам Андрей Пленкович.

«Я вижу, что он в отличной форме, и в последние дни отлично себя показал. Уверен, что наши украинские партнеры были рады такое услышать. Он укрепляет славу хорватской внешней политики. Поздравляю его и предлагаю продолжать в том же духе. Наши отношения с Украиной – это не отношения против России. Я не знаю, почему он делает такие заявления, я полагаю, что это снова взыграло загребское югославянство», – заявил хорватский премьер.

В свою очередь суть конфликта прокомментировал оппозиционный одесский политик Вячеслав Азаров:

«Это легко понять, если учесть, что с 1 октября «Газпром» начал поставки в Хорватию по «Турецкому потоку», а национальные интересы восстановления экономики являются приоритетом для всякого суверенного государства. Чего нельзя сказать про руководителей Украины, отказавшихся от дешевого газа в интересах своих зарубежных нанимателей», – написал Азаров.