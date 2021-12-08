Загреб официально прочтёт Киеву лекции по «хорватскому сценарию» возвращения территорий

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Новости Украины

15 декабря в Брюсселе состоится подписание соглашения Украины и Хорватии по передаче опыта реинтеграции территорий.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам интересен опыт Хорватии относительно мирной реинтеграции территорий, и сегодня мы детально про это говорили с премьер-министром Хорватии. Мы согласовали план действий рабочей группы по вопросам передачи опыта Хорватии по мирной интеграции временно неподконтрольных территорий. Этот документ будет подписан нами в Брюсселе 15 декабря», – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Киеве заявили, что для «освобождения» Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию, с вводом на территорию народных республик иностранных военнослужащих и разоружения Народной милиции.

Кроме того, в Киеве отметили, что Украина должна предпринять против Донбасса военную операцию, аналогичную изгнанию нелояльного населения из Сербской Краины в Хорватии.