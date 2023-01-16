Президент Хорватии: На Украине Запад ведёт прокси-войну против России

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Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, и санкции не решат проблему. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России. И наоборот. Однако, если нет конечной цели, если нет плана, то все заканчивается, как в Афганистане» – заявил Миланович 15 января в Вуковаре.

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Он также добавил, что не видит конечной цели санкций против Москвы. «План не может быть в том, чтобы убрать Путина. Санкции не могут быть планом. Это глупости, и этим мы ничего не добьёмся. И Милошевича не сломили санкциями. К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабом Америки?» – заключил президент Хорватии.

Примечательно, что в том же выступлении Миланович заявил, что Сербия не может претендовать на членство в Евросоюзе из-за своего отношения к России, то есть фактически потребовал от Белграда присоединиться к санкциям ЕС против Москвы, которые сам хорватский президент считает бессмысленными.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина не является союзником его страны.

