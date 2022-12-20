Президент Хорватии: Украина не наш союзник

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина не является союзником его страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина не наш союзник. Насильно её пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕС. Таков нынешний ЕС. Увы, ноль», – сказал Миланович, выступая 20 декабря в Загребе на мероприятиях по случаю 31-й годовщины Хорватской военной академии,

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На вопрос, должна ли Хорватия оставаться в числе пяти стран, которые не хотят участвовать в миссии EUMAM (военная миссия ЕС в поддержку Украины – прим.), Миланович ответил:

«Абсолютно, должна».

Говоря же о поддержке участия Хорватии в обучении украинских военных со стороны премьера страны Андрея Пленковича, Миланович заявил, что «некоторые люди делают это ради своей задницы».

«Ты нам постоянно вдалбливаешь моральный шантаж. А у самого нет морали, ты полностью аморален. Езжай на Украину и сам воюй там», – сказал президент Хорватии в адрес премьер-министра – своего политического оппонента.

Напомним, на минувшей неделе в парламенте Хорватии не набралось достаточно голосов в поддержку предложения правительства об участии хорватских военных в обучении украинских коллег в рамках миссии EUMAM.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович отказался рассматривать предложение Минобороны страны об обучении украинских солдат. По словам Милановича, это «приведет войну в Хорватию».

Премьер Пленкович занял диаметрально противоположную позицию и выступал за обучение украинских военных в Хорватии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 57% жителей Хорватии высказались против обучения украинских военных в своей стране.