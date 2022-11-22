Президент Хорватии официально отказался согласовать участие хорватских военных в обучении ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Хорватии Зоран Миланович официально отказался дать согласие на участие хорватских военнослужащих в миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Об этом сообщают хорватские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Не соблюдены условия для рассмотрения письма министра обороны с просьбой о предварительном одобрении президентом Хорватии участия военнослужащих вооруженных сил Республики Хорватия в миссии EUMAM», – сообщили 22 ноября из Канцелярии президента Хорватии.

Речь идет о согласовании участия хорватских солдат и офицеров в миссии ЕС, в ходе которого военнослужащие вооруженных сил Хорватии должны будут оказать помощь в обучении украинских военных. Этот вопрос вызвал бурные дискуссии в хорватском обществе, а также серию конфликтов и стычек между правительством, парламентом и президентом Хорватии.

В Канцелярии подтвердили, что Зоран Миланович получил письмо от министра обороны Хорватии Марио Баножича с просьбой дать предварительное согласие на «Проект решения парламента Хорватии об участии военнослужащих хорватских вооруженных сил в Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины» (EU Military Assistance Mission – EUMAM Ukraine).

Миланович отказался дать свое согласие с подробными разъяснениями по ряду моментов, среди которых то, что министр Баножич даже не уполномочен запрашивать его согласие.

«Учитывая обоснованно большой интерес хорватской общественности к заявленному участию военнослужащих Вооруженных сил Республики Хорватия в миссии ЕС по военной помощи Украине, и в то же время неясные и необоснованные обстоятельства их участия в упомянутой миссии, Канцелярия информирует, что указанное письмо министра обороны не влечёт никаких действий президента Хорватии», – говорится в сообщении.

В документе приведено несколько причин того, почему Зоран Миланович отказался даже рассматривать представленный проект решения.

Во-первых, по мнению президента Хорватии, Конституция страны и закон об обороне Хорватии не предусматривают полномочий министра обороны запрашивать согласие на подобные решения.

Во-вторых, в проекте не указано, чем именно в рамках миссии ЕС должны будут заниматься хорватские военные за границей и украинские военные на территории Хорватии, а приведена лишь общая информация об EUMAM Ukraine.

В-третьих, запрос не соответствует статье 7 Конституции Хорватии, поскольку ссылается на ту её часть, которая описывает допуск на хорватскую территорию войск государств-союзников или стран, с которыми есть соответствующий международный договор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в октябре 2022 года Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий Вооружённых сил Хорватии он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны, поскольку это втянет Хорватию в чужую войну.