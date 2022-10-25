Президент Хорватии отказался посетить саммит «Крымской платформы» и встречаться с Пелоси

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Президент Хорватии Зоран Миланович отказался встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, приехавшей в Хорватию на первый парламентский саммит «Крымской платформы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Милановича, демократы в ближайшее время потеряют власть в США, и говорить с ними бессмысленно.

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«Американцы просили о встрече, я не могу этого сделать, мне некогда. Пелоси не представляет собой исполнительную власть и через две недели перестанет быть той, кем является сейчас», – отметил Зоран Миланович, подразумевая, выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября.

Хорватский президент также сообщил, что проигнорирует парламентский саммит «Крымской платформы», который 24-25 октября проходит в Загребе. Вместо этого он примет участие в мероприятиях по случаю Дня города Макарска на побережье Адриатического моря.

«Слишком много цинизма и неуважения к несчастному украинскому народу. Пока на нас не напали, и Хорватия не ведет войну, я не собираюсь в этом участвовать. В конце концов, русские и американцы должны сесть и сесть за стол переговоров, потому что именно они сражаются на горбу украинского народа», – сказал Миланович.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что как главнокомандующий он будет выступать против обучения украинских военных на территории своей страны.