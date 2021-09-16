Президент Хорватии утешал диктатора Черногории и оба угрожали Сербии

16.09.2021 19:28 (Мск), Загреб, Алексей Топоров

Посланием Сербии назвал приглашение в свою страну президента Черногории Мило Джукановича президент Хорватии Зоран Миланович.

В Загребе оба лидера сделали ряд сербофобских заявлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой звонок (Джукановичу рд.) последовал за этими странными и неловкими событиями в Цетине, произошедшими в последние дни, – объяснил приглашение президента Черногории именно после неудачного бунта сторонников черногорского диктатора его хорватский коллега. – Визит все равно должен был состояться, но эти события его ускорили. Мы хотели поддержать открытую Черногорию. Приглашение Джукановичу также является посланием Белграду».

При этом Миланович довольно нелестно и даже грубо отозвался о покойном патриархе Сербском Иринее, который в свое время сравнил положение с правами сербов во времена безраздельной власти Джукановича с положением сербов в усташеской Независимой Державе Хорватской, цинично заявив, что по сравнению с его высказыванием речи Милошевича были «даже не комитетскими, а сократовскими».

«Исходя из политики Сербии в отношении Черногории, можно сделать вывод, что Сербия намерена защищать свои права на территории других государств, – в свою очередь, заявил журналистам после теплой встречи с коллегой Джуканович. – Я считаю это угрозой суверенитету других стран. Особенно учитывая события 90-х. Будем надеяться, что нам не придется повторять тот же сценарий… Россия действует на Западных Балканах для продвижения геополитических интересов. Послание, которое мы получаем из Москвы, состоит в том, что наше членство в НАТО – не лучший геополитический выбор. Но я уже сказал, что альтернативы евроатлантическому будущему нет».

На вопрос репортеров, почему Джуканович приостановил деятельность по созданию черногорской автокефалии по украинскому образцу, тот ответил, что не приостановил, а немного замедлил:

«Мы занимались вопросами автокефалии Черногорской православной церкви, это процесс, который требует времени и тщательного контроля. У него более медленная динамика, чем у политических процессов… Я, просто, хочу обратить внимание на то, что это не проблемы, которые ломают о колено, потому что тогда они заканчиваются кровопролитием», – пригрозил черногорский диктатор.