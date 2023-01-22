Президент Хорватии выступил с новыми заявлениями, которые не понравятся Брюсселю и Вашингтону

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Европейский Союз не должен превратиться в «Соединённые Штаты Европы», а жёсткий контроль Брюсселя только вредит блоку из 27 государств.

Об этом президент Хорватии Зоран Миланович заявил во время визита в Венгрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время совместной пресс-конференции с венгерской коллегой Каталин Новак президент Хорватии раскритиковал заморозку многомиллиардной помощи для Венгрии из европейских фондов, формальным поводом для чего послужили «проблемы с коррупцией».

«Это вызывает раздражение. Сегодня под раздачу попала Венгрия, завтра это будет другая, возможно, более крупная страна, которой вдруг нужно будет «преподать урок». До вчерашнего дня в числе провинившихся значилась Польша. Мне не близка политика Варшавы, а сегодня Польшу ставят в пример другим из-за её позиции по Украине», – заявил Зоран Миланович.

При этом президент Хорватии жёстко раскритиковал позицию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по отношению к Загребу.

«Боррель месяц назад направил Хорватии письмо, полное лжи, в котором к нам относятся так, словно мы слабоумные. Прошу прощения за выражение, как будто мы с особыми потребностями. Чтобы лишить нас возможности иметь даже символическое присутствие в военной миссии ЕС в Боснии и Герцеговине. Стараюсь быть пристойным, но в какой-то момент должен сказать: хватит!» – заявил Зоран Миланович.

Хорватский лидер провёл аналогию – мол, это если бы ребенок с отклонениями в развитии в полдень спросил маму, может ли он выйти на улицу, а она ему ответила, что нельзя, потому что за окном темно.

«Ребенок примет этот ответ. Хорватия не такой ребёнок. Такое отношение глубоко раздражает», – отметил Миланович.

Он также подчеркнул, что не позволит превратить Хорватию в «маленького щенка в стае, который только бежит и подгавкивает».

Напомним, организации мусульман-бошняков выступили против участия представителей Хорватии в военной миссии Европейского Союза в Боснии и Герцеговине (EUFOR), заявляя, что Хорватия в 1992-1995 годах была агрессором против Боснии и Герцеговины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Хорватии Миланович заявил, что Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, и санкции не решат проблему.