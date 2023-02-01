Президент Польши призвал Зеленского отменить решения Богдана Хмельницкого

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Когда Украина победит Россию, мирный договор между двумя государствами должен быть подписан в Переяславе, чтобы перечеркнуть провозглашённое в этом городе воссоединение Украины с Россией.

Об этом в ходе визита в Латвию заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Польский президент в очередной раз поднял тему Речи Посполитой, в состав которой входили земли не только современной Польши, Литвы, Украины и Белоруссии, но и Латвии.

«Я глубоко верю, что благодаря нашей совместной поддержке, а также благодаря решимости наших соседей и народов бывшей Речи Посполитой Украина победит, украинцы победят ненавистного врага» – заявил президент Польши на встрече с польской общиной Латвии.

Он вспомнил о своём недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором предложил ему символически оформить разрыв с Россией.

«Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я вас умоляю – когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, то затяните их в Переяслав. Пусть они там с вами подпишут мир, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этой неволи со времен царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас опять обороняетесь» – заявил Дуда.

Президент Польши выразил уверенность, что поляки и латыши поддержат украинцев, а затем:

«…вместе построят наше процветание здесь, в нашей части Европы, как три братских народа, вместе – также с нашими общими литовцами, а также с вашими соседями и нашими эстонскими друзьями».

Как отметила влиятельная польская газета Rzeczpospolita, «говоря о Переяславе, президент, вероятно, имел в виду Переяславский договор 1654 года, заключенный Богданом Хмельницким с полномочным представителем русского царя Алексея I».

Издание напомнило, что тогда казаки присягнули на верность царю, а представители Хмельницкого подписали в Москве статьи, определяющие отношения между Украиной и Россией. Казацкая Украина сохраняла некоторую самостоятельность во внутренних делах, ее внешняя политика почти полностью подчинялась России.

«Переяславский договор стал причиной польско-русской войны» – написала газета.

Стоит отметить, что субъекта под названием «Украина» или «Казацкая Украина» в 1654 году не существовало. Присягу русскому царю приносило Войско Запорожское, которое на тот момент контролировало часть Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областей нынешней Украины.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Дуда во время торжеств по случаю 160-й годовщины начала восстания поляков в Российской империи говорил о том, что Речь Посполитая была общим государством для поляков, литовцев, украинцев и белорусов.