Президент Республики Сербской строго предупредила бошняков

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Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что постоянная блокада проектов Республики Сербской со стороны бошняцкого руководства Федерации Боснии и Герцеговины является «длительной и серьезной болезнью, которую необходимо лечить адекватными средствами».

Она также предупредила, что терпеть такой подход Федерации сербская сторона не будет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сталкиваемся с такой ситуацией уже много лет, и, в конце концов, как говорят наши люди, вас прижали к стенке, и мы должны остановить вас, потому что это безвыходная ситуация», – сказала президент.

Она указала, что такие проблемы возникли давно, и что они начались с блокирования спонсорских средств, которые предназначались на строительство Клинического центра Республики Сербской.

«После этого мы видели различные другие блокады, связанные с проектами для Республики Сербской. В итоге мы подошли к тому, что предпринимаются усилия по блокированию проекта гидроэлектростанции «Бук Биела», который необходим для нашей энергетической независимости», – сказала Цвиянович.

Она добавила, что совместные учреждения Сараево также пытаются заблокировать строительство аэропорта в Требинье.

«Я слышала от некоторых иностранных представителей, что наши коллеги из Федерации лоббируют интересы иностранных посольств или правительств, чтобы не выделять определенные средства Республике Сербской, не давать гранты, пожертвования, не участвовать в реализации или финансировании определенных проектов», – подчеркнула глава Республики.

Она отметила, что такое поведение «абсолютно ненормальное» и добавила, что государству будет сложно функционировать таким образом.

Президент Республики Сербской заявила, что отношения, исходящие из Сараево, носят мстительный, ретроградный характер и направлены против сербов, а исправить их невозможно.

«Что касается Республики Сербской, то мы хотим, чтобы все реализовывали свои проекты. Мы не остановили те проекты, которые носят региональный характер, какими бы они ни были – реализованны они Сербией, Хорватией или любой другой страной. Мы никогда не блокировали какие-либо проекты от Федерации, но вы просто попадаете в ситуацию, когда после всех этих лет издевательств такого рода в какой-то момент приходится показывать зубы», – сказала президент.