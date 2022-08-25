Президент Республики Сербской строго предупредила бошняков

25.08.2022  22:48 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Республика Сербская, Россия, Скандал


Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что постоянная блокада проектов Республики Сербской со стороны бошняцкого руководства Федерации Боснии и Герцеговины является «длительной и серьезной болезнью, которую необходимо лечить адекватными средствами».

Она также предупредила, что терпеть такой подход Федерации сербская сторона не будет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что постоянная блокада проектов Республики Сербской со стороны...

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«Мы сталкиваемся с такой ситуацией уже много лет, и, в конце концов, как говорят наши люди, вас прижали к стенке, и мы должны остановить вас, потому что это безвыходная ситуация», – сказала президент.

Она указала, что такие проблемы возникли давно, и что они начались с блокирования спонсорских средств, которые предназначались на строительство Клинического центра Республики Сербской.

«После этого мы видели различные другие блокады, связанные с проектами для Республики Сербской. В итоге мы подошли к тому, что предпринимаются усилия по блокированию проекта гидроэлектростанции «Бук Биела», который необходим для нашей энергетической независимости», – сказала Цвиянович.

Она добавила, что совместные учреждения Сараево также пытаются заблокировать строительство аэропорта в Требинье.

«Я слышала от некоторых иностранных представителей, что наши коллеги из Федерации лоббируют интересы иностранных посольств или правительств, чтобы не выделять определенные средства Республике Сербской, не давать гранты, пожертвования, не участвовать в реализации или финансировании определенных проектов», – подчеркнула глава Республики.

Она отметила, что такое поведение «абсолютно ненормальное» и добавила, что государству будет сложно функционировать таким образом.

Президент Республики Сербской заявила, что отношения, исходящие из Сараево, носят мстительный, ретроградный характер и направлены против сербов, а исправить их невозможно.

«Что касается Республики Сербской, то мы хотим, чтобы все реализовывали свои проекты. Мы не остановили те проекты, которые носят региональный характер, какими бы они ни были – реализованны они Сербией, Хорватией или любой другой страной. Мы никогда не блокировали какие-либо проекты от Федерации, но вы просто попадаете в ситуацию, когда после всех этих лет издевательств такого рода в какой-то момент приходится показывать зубы», – сказала президент.

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