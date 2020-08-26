Президент России поддержал возмущение защитников шихана Куштау

26.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Владимир Путин дал поручение правительству России, руководству Башкирии и Генеральной прокуратуре разобраться с ситуацией вокруг Башкирской содовой компании (БСК), намеревавшейся разработать шихан Куштау.

Таким образом, президент выбил почву из под ног башкирских националистов, пытавшихся узурпировать справедливый народный протест.

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«Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми», – прокомментировал недавнее противостояние вокруг шихана Куштау в Башкирии Владимир Путин.

Также президент России попросил прокуратуру разобраться с ситуацией, в результате которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией» (БСК).

«Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства, – сказал Путин. – Людей волнует наличие рабочих мест, но не только это. Волнуют и духовные ценности, и вопросы, связанные с природной средой, с охраной окружающей среды.

Компания БСК – контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлому году 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей. Где деньги? В оффшорах.

На дивиденд в 2018 год 12,3 млрд рублей – сколько это от чистой прибыли? 106 процентов. В 2019 году – 107 процентов от чистой прибыли. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию.

Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы зарабатываете в России, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях, о будущих рабочих местах. Надо вообще посмотреть на процессы подобного рода. Бесконтрольное выкачивание денег – это такая печальная история».

Радий Хабиров в ходе инцидента у шихана Куштау

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров, несколькими днями ранее пообещавший дать шихану статус охраняемой территории, поблагодарил президента за участие в разрешении конфликтной ситуации:

«Я крайне признателен президенту за поддержку стремления республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным, – сказал глава Башкирии. – После изучения нами сделок, в результате которых у республики осталось лишь 38% акций БСК, у нас появилось четкое понимание, что государству тем самым нанесен значительный ущерб.

Уверен, что в ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» снова станет серьезным подспорьем в решении социально-экономический проблем Башкортостана. Варианты же решения сырьевой проблемы мы в настоящее время прорабатываем и найдем оптимальное решение».