Президент Сербии будет рад скорейшему поражению хоть Украины, хоть России

Оливер Галич .  
21.03.2023 20:58
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал, Спецоперация, Украина


Сербии всё равно, кто победит в вооружённом конфликте на Украине, для Белграда важно, чтобы поскорее установился мир.

Об этом 21 марта заявил президент Сербии Александр Вучич на встрече с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербии всё равно, кто победит в вооружённом конфликте на Украине, для Белграда важно, чтобы...

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Встреча состоялась в рамках Форума экономического и научного сотрудничества между Италией и Сербией, проходящего в Белграде.

«Я знаю, что везде на Западе говорят только о том, кто выиграет, а кто проиграет. Люди в Сербии заинтересованы только в мире. Меня не интересует, кто выиграет, кто проиграет… Сербия хочет мира, Сербия надеется на мир, потому что это принесёт нам здесь огромное облегчение», – подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии заявил, что его страна хотела бы, чтобы война на Украине прекратилась в ту же секунду, но, по его мнению, в ближайшее время урегулирования ситуации не стоит ожидать.

Вучич также сказал, что международное положение Сербии в данный момент очень тяжелое, но он счастлив, что стране удалось сохранить мир. Сербский лидер напомнил о статьях в итальянской прессе о том, что соседи Сербии будто бы ждут нападения с её стороны, назвав их абсолютно ложными.

«Это были уловки, направленные на то, чтобы навредить имиджу Сербии», – сказал он.

О статьях в сербских СМИ, которые постоянно обвиняют Россию в вербовке сербов для участия в боевых действиях в СВО, Вучич не упомянул.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Александр Вучич ранее заявлял, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».

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