Скандал вокруг «Вагнера» и Сербии нарастает. Отреагировал сам Пригожин

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Президент Сербии Александр Вучич, комментируя истерию относительно связей «Вагнера» и Сербии, заявил, что это наглая ложь.

В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания никогда не имела никаких контактов с Сербией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая вечером 16 января в эфире программы «Кириллица» на сербском телеканале Happy, Александр Вучич заявил, что все заявления о будто бы присутствии в Сербии представителей ЧВК «Вагнер» – являются «наглой ложью».

«Но правда, что у нас есть много безответственных людей», – заметил президент Сербии, имея в виду посещение «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге Дамняном Кнежевичем, лидером группы сербских ультраправых, называющей себя «Народный патруль».

После этого Кнежевич неоднократно появлялся на публике в головном уборе с эмблемой ЧВК «Вагнер».

Дамнян Кнежевич известен конфликтами с прозападными журналистами и сербскими правоохранителями, а также нецензурной бранью в адрес президента Сербии Александра Вучича (обвиняет его в политике, которая ведет к сдаче Косово). На днях Кнежевичу и группе его соратников запрещён въезд в соседнюю Боснию и Герцеговину.

Александр Вучич в эфире программы «Кириллица» также сказал, что он уже обратился «к друзьям из России» и отметил, что несправедливо так относится к тем, кто «больше всего страдает из-за того, что не наказал ни Достоевского, ни Чайковского».

«За то, что мы приняли каждого из России, или за то, что мы единственная страна в Европе, которая не ввела санкции? Зачем вы это делаете против Сербии? Зачем призываете кого-то в «Вагнер» из Сербии, если знаете, что это противоречит нашим правилам?», – риторически спросил сербский лидер.

Он также обратился к сербам:

«А вы зачем едете на Украину, в Россию, или куда угодно? Разве мало голов мы потеряли в войнах?».

В свою очередь, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая 17 января на вопрос журналиста «Голоса Америки» об активности компании в Сербии, заявил:

«ЧВК «Вагнер» никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК «Вагнер» нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований».

Как сообщал «ПолитНавигатор», «премьер Республики Косово» Альбин Курти ранее назвал протесты сербов на севере Косово и Метохии «баррикадами Вагнера».