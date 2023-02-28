Президент Сербии не отказался от западного плана, предусматривающего де-факто признание независимости Косово

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Суть так называемого франко-немецкого плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной – фактическое признание со стороны Сербии независимости «Республики Косово», провозглашённой албанскими сепаратистами в сербском крае Косово и Метохия.

Это следует из текста плана, опубликованного 28 февраля на сайте Дипломатической службы Европейского Союза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уже первый пункт документа предусматривает фактическое признание независимости «Республики Косово», поскольку в нём идёт речь об «установлении добрососедских отношений и взаимном признании паспортов, дипломов, номерных знаков, таможенных печатей».

Этот тезис развивают последующие пункты: уважение правил ООН в отношении суверенитета, территориальной целостности и защиты прав меньшинств; разрешение споров мирным путем, без угрозы силой; обязательство Сербии не препятствовать членству «Республики Косово» в какой-либо международной организации (никаких оговорок относительно ООН нет); учреждение постоянных представительств сторон в Белграде и Приштине.

Также в плане сказано, что Сербия и «Республика Косово» не будут блокировать друг друга на пути к членству в Европейском Союзе, а дальнейший диалог будет продолжен под руководством ЕС, который будет исполнять «донорскую и инвестиционную роль».

Белград получил лишь два размытых обещания: защиту сербского меньшинства и Сербской Православной церкви в Косово «в соответствии с европейской практикой» (напомним, что дискриминация нацменьшинств в нынешней Украине признана соответствующей нормам ЕС) и «выполнение всего согласованного сторонами ранее».

Однако в новом плане ЕС не говорится прямо о создании в Косово Союза сербских муниципалитетов (де-факто сербской автономии), что было ключевым пунктом Брюссельского соглашения 2013 года между Белградом и Приштиной.

Власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять свои обязательства. В частности, в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам «Республики Косово», поскольку речь идёт о создании объединений на этнической основе.

Несмотря на невыполнение Приштиной обязательств на протяжении почти 10 лет, 27 февраля президент Сербии Александр Вучич в очередной раз встретился с «премьером Республики Косово» Альбином Курти – как и ранее, при участии европейских посредников, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпосланника ЕС Мирослава Лайчака. Вучич отказался отвергнуть вышеописанный план, а в качестве своей «победы» на полном серьёзе назвал то, что пока не подписал этот документ.

«Вучич и Курти согласились с тем, что не нужны дальнейшие разговоры о европейском предложении, и что это рамки для нормализации отношений», – заявил по итогам встречи Жозеп Боррель.

В свою очередь, правительства самопровозглашенной «Республики Косово» заявило, что на переговорах было достигнуто соглашение между сторонами, «которые взаимно признают друг друга равными».

При этом 28 февраля президент Сербии фактически получил легальную взятку от ЕС – подписал с еврокомиссаром по вопросам расширения Оливером Вархели соглашение о выделении Белграду европейского гранта суммой в 598 миллионов евро на строительство первого участка новой железной дороги от Белграда до Ниша (общая стоимость проекта – более 2 миллиардов евро).

А премьер Сербии Ана Брнабич в тот же день заявила, что сближение с ЕС и региональное сотрудничество являются главными стратегическими приоритетами внешней политики Сербии, поскольку европейские компании обеспечили рабочие места для более чем 280 тысяч сербов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», посол РФ в Сербии заявил, что окончательный статус Косово и Метохии будет определен «в иных геополитических условиях», после окончания «конфликта с Западом на территории Украины», в котором «Россия обязательно победит».