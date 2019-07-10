Президент Сербии: Обанкротившаяся оппозиция встала на путь фашизма

10.07.2019, Москва, Ксения Голуб-Секулович, Елена Острякова

Сербская прозападная оппозиция, чьи рейтинги колеблются возле отметки в 10% – это обанкротившаяся верхушка, которая рвётся к власти, не гнушаясь погромами и фашистским разделением общества на своих адептов – «высшую касту» и всех остальных, чем оскорбляют большинство страны.

Об этом сегодня в статье «Элита и плебс», опубликованной во влиятельном издании Politika, написал президент Сербии Александр Вучич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вот почему все, кто не с ними, а таких большинство, были объявлены идиотами. Вот почему и происходит сейчас эта кампания, в которой Сербия оскорбляется, где унижаются свои же граждане, где объявляют людей «третьего сорта». И за все время, что я занимаюсь политикой, я не видел, чтобы кто-то презирал и мою страну, и людей, которые там живут. Просто потому, что эти люди голосуют за кого-то другого», – отмечает президент.

«Понимая, что поддержка людей с каждым днем тает, эти «сливки общества» прибегают к опробованному фашистскому методу – делить народ на «превосходных», к которым они себя относят, и «низших» – тех, кто ни в коем случае не может победить… Они – элита, а мы, остальные – беззубое быдло… Я вижу, что многие сербы напуганы таким фашистским подходом», – написал Вучич.

«Оппозиционная элита называет глупцами тех, кто видит подъем экономики страны, которая раньше находилась в упадке. Глупые и неграмотные для них и те, кто с нетерпением ждет автострады в Македонию, Болгарию или Чачак. Те, кто за новые рабочие места, фабрики и инвестиции, за более высокие зарплаты и пенсии. А тот, хочет разрубить косовский узел — и вовсе предатель и необразованное ничтожество», – написал Вучич, подразумевая свой план о размене с албанцами территорий, в ходе которого сербские анклавы должны вернуться под контроль Белграда.

Он называет подходы оппозиции фашистскими и не исключает, что в дальнейшем она может пойти на срыв выборов – не случайно ранее майданщики отвергали возможность избирательной кампании и требовали смены власти в ходе уличных манифестаций.

«Что дальше? Запретить голосовать таким людям? Запретить им иметь детей, потому что они «низшие»? Открыть лагеря для тех, кто посмел не так голосовать? Дать власть, просто потому что речь идёт «о высшей расе, об элите», которая будет определять, кто и что должен делать, и отбирать деньги у низших, чтобы вернуть себе убытки, которые они несут последние семь лет?» — пишет Вучич.

«Посмотрите на них и спросите себя, что это за элита, которую возглавляют такие «интеллектуальные» фигуры, подобные Трифуновичу, Обрадовичу, Джиласу. Несомненно, что эта троица, и с ними Еремич, обладают самыми большими знаниями, непоколебимой честью и божественной моралью. Это больше всего видно, когда упомянутая группа со своими единомышленниками, словно Великая Инквизиция, организует погром и «сжигание», как они сами говорят, глупцов, которые им сопротивлялись», – напомнил президент о попытках штурма майданщиками правительственных учреждений и неугодных телекомпаний.

По его мнению, вся оппозиционная «квазиэлита» и олигарх Драган Джилас, лишившиеся кормушки и возможности контролировать СМИ, рвутся к власти, чтобы вернуть себе упущенные деньги.

«Когда я снова скажу, что презираю их, станет понятно, почему я это делаю. Потому что они презирают Сербию. И поэтому я готов защищать право каждого человека в этой стране, чтобы он не был подкупленным, оплеванным и объявлен менее ценным. И буду защищать его право выбирать самостоятельно. Это люди в Сербии умеют. И они сумеют сделать это и на следующих выборах», – завершил свою статью глава государства.