Президент Сербии показал зубы Западу. Стоит ли тешиться России

Премьер Сербии Ана Брнабич инициировала отставку министра экономики Раде Басты, который ранее неоднократно выступал за введение санкций против России. В тот же день сербский президент Александр Вучич заявил, что даже если Белград введёт санкции против Москвы, это не изменит отношения Запада к Сербии.

При этом Вучич последовательно соблюдает принцип «не класть все яйца в одну корзину» – вторую неделю на юге Сербии идут совместные с НАТО военные учения «Платиновый волк 23», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ана Брнабич инициировала отставку министра экономики страны Раде Басты, известного своей ярой антироссийской риторикой, в четверг, 22 июня. Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте этого года Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы, и призвал своих коллег по правительству определиться по этому вопросу.

Раде Баста

Он также встречался с украинскими депутатами и общался с мэром Киева Владимиром Кличко. В результате Александр Вучич был вынужден давать объяснения по поводу действий министра экономики.

«Смешнее всего было, когда кто-то сказал, что Раде Баста человек Вучича – этим людям нужно лечиться! Я никогда не видел этого человека, кроме тех случаев, когда видел всех представителей правительства, может быть, разговаривал с ним раз в жизни», – заявил тогда президент Сербии.

На самом деле не всё так просто. Раде Баста попал в сербское правительство по квоте Социалистической партии Сербии (СПС), возглавляемой Ивицей Дачичем, ныне министром иностранных дел Сербии. Но сам Баста является выдвиженцем младшего партнёра СПС – партии «Единая Сербия» Драгана Марковича «Пальмы», который куда ближе к Александру Вучичу, чем к Ивице Дачичу.

Однако «Пальму», который на протяжении десятилетий «держит» город Ягодина, – сначала как «авторитетный бизнесмен», а потом мэр и председатель горсовета, – постоянно преследуют скандалы. Потому Сербская прогрессивная партия (СПП), которую возглавляет Вучич, в блок с «Единой Сербией» входить не захотела, доверив это сомнительную честь социалистам.

Примечательно, что антироссийские выходки Басты премьер и президент Сербии терпели несколько месяцев. Однако стоило министру на минувшей неделе заявить, что «все члены правительства должны быть на улицах вместе с протестующими гражданами», как всё резко изменилось.

Напомню, в Сербии второй месяц идут организованные прозападной оппозицией массовые протесты, главным требованием которых является отставка Александра Вучича. На последней манифестации в минувшую субботу демонстранты несли изображения президента и членов его команды в виде заключённых в тюремных робах.

Потому неудивительно, что уже 20 июня лидеры «Единой Сербии» и СПС направили премьер-министру Ане Брнабич заявление о том, что Баста должен уйти со всех должностей, предложенных их блоком, включая должность министра экономики Сербии. Политик также был исключён из партии «Единая Сербия».

Однако Раде Баста сам уйти в отставку отказался, и в тот же день заявил, что основал движение «Европейский путь», которое будет преобразовано в политическую партию и примет участие в выборах всех уровней.

«Сербия из-за своего положения и ценности своего наследия принадлежит западному миру. Вот почему естественное место Сербии – членство в Европейском Союзе», – заявил Баста.

Он добавил, что движение «Европейский путь» выступает за «ускорение процесса вступления Сербии в ЕС и проведение необходимых реформ».

Премьер Сербии Ана Брнабич 22 июня обратилась к Скупщине (парламенту) страны с предложением уволить Раде Басту с поста министра экономики. Рассмотрение этого вопроса внесено в повестку дня текущей парламентской сессии, и может произойти уже в следующий вторник. Однако с момента обращения премьера полномочия министра приостановлены.

Хотя Раде Баста в комментарии оппозиционным СМИ выразил надежду на то, что депутаты от СПП не проголосуют за его отставку, однако это лишь хорошая мина при плохой игре. Александр Вучич, который ушёл в отставку с поста главы этой партии, полностью её контролирует, при этом в последние дни президент Сербии явно решил показать зубы Западу.

Так, именно 22 июня Александр Вучич подчеркнул, что даже введение санкций против России не изменит положения Сербии и отношения к ней западных партнеров.

«Всё, что относится к Украине, – считайте, ничего из этого не относится к Сербии, даже Устав ООН. Никакой территориальной целостности, ничего… Если бы мы всё выполнили, они бы сказали, что мы не напечатали достаточно учебников на болгарском языке… Это такая дерзость и безрассудство по отношению к нашей стране. И если бы Сербия ввела санкции против России, то уже на следующий день всё было бы так же, и Сербию попросили бы отказаться от Косово и Метохии со словами, что мы не должны жить прошлым», – заявил президент Сербии.

Местные аналитики прогнозируют, что подобного скептического по отношению к Западу тона Александр Вучич будет придерживаться ещё, как минимум, неделю. Во-первых, до конца текущего месяца на юге Сербии, неподалёку от административной границы с Косово и Метохией, будут проходить военные учения «Платиновый волк 2023», стартовавшие 16 июня.

В них, помимо военнослужащих сербских и американских вооруженных сил, принимают участие военные из Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Италии, Венгрии, Румынии и Северной Македонии. Тем самым объявленный Белградом в прошлом году, через три дня после начала российской СВО на Украине, мораторий на военные учения со всеми иностранными партнерами, включая Россию, фактически нарушен. Учения вызывают резкое недовольство со стороны сербов, и президент страны пытается купировать его антизападными заявлениями.

учения “Платиновый волк”

Во-вторых, на 28 июня, когда сербы отмечают свой главный национальный праздник – Видовдан, Александр Вучич анонсировал создание нового общенационального надпартийного движения, которое собирается возглавить.

Видовдан – важная дата в коллективном сознании сербского народа и одна из основ его коллективной идентичности. В этот день вспоминают как жертв битвы с турками на Косовом поле 28 июня 1389 года, вследствие которой Сербия попала под Османское владычество почти на 500 лет, так и погибших во всех последующих войнах.

«На Видовдан всё видно, тогда сербы предпримут мирные шаги на пути своей свободы, в соответствии с международно-правовыми нормами», – заявил Александр Вучич 18 июня после встречи с делегацией косовских сербов.

После этого отдельные сербские политики – в частности, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, – предположили, что на Видовдан косовские сербы в одностороннем порядке провозгласят создание «Союза сербских муниципалитетов» (ССМ). Создание ССМ – обязательство властей в Приштине ещё с 2013 года, но руководство самопровозглашённой «Республики Косово» не спешит его выполнять.

Однако куда более вероятным представляется в этот день заявление Александра Вучича о том, что он отговорил сербов Косово и Метохии от подобного шага, который может «подорвать мир и стабильность в регионе».

Я лично не удивлюсь, если президент Сербии опять напомнит о том, что Россия вывела своих миротворцев из Косово 20 лет назад с формальной целью экономии средств. Но опять «забудет» упомянуть, что фактически на этот шаг Москва пошла по требованию Белграда, где тогда правили прозападные политики типа Раде Басты.