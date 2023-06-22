Президент Сербии показал зубы Западу. Стоит ли тешиться России

Оливер Галич .  
22.06.2023 23:20
  (Мск) , Белград
Просмотров: 316
 
Балканы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Русофобия, Сербия, Скандал


Премьер Сербии Ана Брнабич инициировала отставку министра экономики Раде Басты, который ранее неоднократно выступал за введение санкций против России. В тот же день сербский президент Александр Вучич заявил, что даже если Белград введёт санкции против Москвы, это не изменит отношения Запада к Сербии.

При этом Вучич последовательно соблюдает принцип «не класть все яйца в одну корзину» – вторую неделю на юге Сербии идут совместные с НАТО военные учения «Платиновый волк 23», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер Сербии Ана Брнабич инициировала отставку министра экономики Раде Басты, который ранее неоднократно выступал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ана Брнабич инициировала отставку министра экономики страны Раде Басты, известного своей ярой антироссийской риторикой, в четверг, 22 июня. Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте этого года Баста публично выступил за то, чтобы Белград ввёл санкции против Москвы, и призвал своих коллег по правительству определиться по этому вопросу.

Раде Баста

Он также встречался с украинскими депутатами и общался с мэром Киева Владимиром Кличко. В результате Александр Вучич был вынужден давать объяснения по поводу действий министра экономики.

«Смешнее всего было, когда кто-то сказал, что Раде Баста человек Вучича – этим людям нужно лечиться! Я никогда не видел этого человека, кроме тех случаев, когда видел всех представителей правительства, может быть, разговаривал с ним раз в жизни», – заявил тогда президент Сербии.

На самом деле не всё так просто. Раде Баста попал в сербское правительство по квоте Социалистической партии Сербии (СПС), возглавляемой Ивицей Дачичем, ныне министром иностранных дел Сербии. Но сам Баста является выдвиженцем младшего партнёра СПС – партии «Единая Сербия» Драгана Марковича «Пальмы», который куда ближе к Александру Вучичу, чем к Ивице Дачичу.

Однако «Пальму», который на протяжении десятилетий «держит» город Ягодина, – сначала как «авторитетный бизнесмен», а потом мэр и председатель горсовета, – постоянно преследуют скандалы. Потому Сербская прогрессивная партия (СПП), которую возглавляет Вучич, в блок с «Единой Сербией» входить не захотела, доверив это сомнительную честь социалистам.

Примечательно, что антироссийские выходки Басты премьер и президент Сербии терпели несколько месяцев. Однако стоило министру на минувшей неделе заявить, что «все члены правительства должны быть на улицах вместе с протестующими гражданами», как всё резко изменилось.

Напомню, в Сербии второй месяц идут организованные прозападной оппозицией массовые протесты, главным требованием которых является отставка Александра Вучича. На последней манифестации в минувшую субботу демонстранты несли изображения президента и членов его команды в виде заключённых в тюремных робах.

Потому неудивительно, что уже 20 июня лидеры «Единой Сербии» и СПС направили премьер-министру Ане Брнабич заявление о том, что Баста должен уйти со всех должностей, предложенных их блоком, включая должность министра экономики Сербии. Политик также был исключён из партии «Единая Сербия».

Однако Раде Баста сам уйти в отставку отказался, и в тот же день заявил, что основал движение «Европейский путь», которое будет преобразовано в политическую партию и примет участие в выборах всех уровней.

«Сербия из-за своего положения и ценности своего наследия принадлежит западному миру. Вот почему естественное место Сербии – членство в Европейском Союзе», – заявил Баста.

Он добавил, что движение «Европейский путь» выступает за «ускорение процесса вступления Сербии в ЕС и проведение необходимых реформ».

Премьер Сербии Ана Брнабич 22 июня обратилась к Скупщине (парламенту) страны с предложением уволить Раде Басту с поста министра экономики. Рассмотрение этого вопроса внесено в повестку дня текущей парламентской сессии, и может произойти уже в следующий вторник. Однако с момента обращения премьера полномочия министра приостановлены.

Хотя Раде Баста в комментарии оппозиционным СМИ выразил надежду на то, что депутаты от СПП не проголосуют за его отставку, однако это лишь хорошая мина при плохой игре. Александр Вучич, который ушёл в отставку с поста главы этой партии, полностью её контролирует, при этом в последние дни президент Сербии явно решил показать зубы Западу.

Так, именно 22 июня Александр Вучич подчеркнул, что даже введение санкций против России не изменит положения Сербии и отношения к ней западных партнеров.

«Всё, что относится к Украине, – считайте, ничего из этого не относится к Сербии, даже Устав ООН. Никакой территориальной целостности, ничего… Если бы мы всё выполнили, они бы сказали, что мы не напечатали достаточно учебников на болгарском языке… Это такая дерзость и безрассудство по отношению к нашей стране. И если бы Сербия ввела санкции против России, то уже на следующий день всё было бы так же, и Сербию попросили бы отказаться от Косово и Метохии со словами, что мы не должны жить прошлым», – заявил президент Сербии.

Местные аналитики прогнозируют, что подобного скептического по отношению к Западу тона Александр Вучич будет придерживаться ещё, как минимум, неделю. Во-первых, до конца текущего месяца на юге Сербии, неподалёку от административной границы с Косово и Метохией, будут проходить военные учения «Платиновый волк 2023», стартовавшие 16 июня.

В них, помимо военнослужащих сербских и американских вооруженных сил, принимают участие военные из Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Италии, Венгрии, Румынии и Северной Македонии. Тем самым объявленный Белградом в прошлом году, через три дня после начала российской СВО на Украине, мораторий на военные учения со всеми иностранными партнерами, включая Россию, фактически нарушен. Учения вызывают резкое недовольство со стороны сербов, и президент страны пытается купировать его антизападными заявлениями.

учения “Платиновый волк”

Во-вторых, на 28 июня, когда сербы отмечают свой главный национальный праздник – Видовдан, Александр Вучич анонсировал создание нового общенационального надпартийного движения, которое собирается возглавить.

Видовдан – важная дата в коллективном сознании сербского народа и одна из основ его коллективной идентичности. В этот день вспоминают как жертв битвы с турками на Косовом поле 28 июня 1389 года, вследствие которой Сербия попала под Османское владычество почти на 500 лет, так и погибших во всех последующих войнах.

«На Видовдан всё видно, тогда сербы предпримут мирные шаги на пути своей свободы, в соответствии с международно-правовыми нормами», – заявил Александр Вучич 18 июня после встречи с делегацией косовских сербов.

После этого отдельные сербские политики – в частности, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, – предположили, что на Видовдан косовские сербы в одностороннем порядке провозгласят создание «Союза сербских муниципалитетов» (ССМ). Создание ССМ – обязательство властей в Приштине ещё с 2013 года, но руководство самопровозглашённой «Республики Косово» не спешит его выполнять.

Однако куда более вероятным представляется в этот день заявление Александра Вучича о том, что он отговорил сербов Косово и Метохии от подобного шага, который может «подорвать мир и стабильность в регионе».

Я лично не удивлюсь, если президент Сербии опять напомнит о том, что Россия вывела своих миротворцев из Косово 20 лет назад с формальной целью экономии средств. Но опять «забудет» упомянуть, что фактически на этот шаг Москва пошла по требованию Белграда, где тогда правили прозападные политики типа Раде Басты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть