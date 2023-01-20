Президент Сербии: Популярность ЕС в регионе снизилась, санкции против РФ не принесут ничего хорошего

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Президент Сербии Александр Вучич заявил в Давосе, что Сербия не скоро вступит в ЕС и ради этой призрачной цели не будет вводить санкции против России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что популярность и доверие в регионе к ЕС снизились.

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«Я немного пессимистичен, когда речь заходит о возможности вступления Сербии в ЕС в относительно ближайшем будущем. Не только Сербии, но и всех других в регионе. Мы ведем переговоры, но посмотрим. У нас разные взгляды на ЕС», – отметил Вучич.

«Вы правы, мы не так восторженны, как раньше, и в некотором смысле ЕС тоже не полон энтузиазма, когда дело касается нас. Это факты, и все цифры показывают, что популярность Евросоюза в регионе снижается. В частности, в Северной Македонии и Сербии, даже в Черногории», — отметил глава государства.

Он считает, что это было ожидаемо из-за политического давления: на Сербию – из-за Косово и Метохии, на Северную Македонию – из-за национальной идентичности.

При этом поведение Вучича в Давосе было выдержано в традиционном для него стиле «и нашим, и вашим». С одной стороны, он выразил готовность выполнять команды из Брюсселя, ставящие систему правосудия Сербии под контроль ЕС.

«Мы сделаем все, чтобы внедрить сложные судебные реформы, и мы получили хорошие оценки от Венецианской комиссии вчера и позавчера, от Совета Европы и ЕС, и это хорошо», – заявил президент, подчеркнув, что в последние годы в Сербии «многое было сделано в области верховенства права».

С другой стороны, говоря о санкциях против России, Вучич отметил, что не верит, что они принесут что-то хорошее, – но сразу же подчеркнул, что Сербия голосовала за резолюции, защищающие территориальную целостность Украины.

При этом сербский лидер отказался присоединиться к нападкам на президента России.

«Вас беспокоит сильная Сербия и тот факт, что я не являюсь частью стаи и не скажу, что некоторые лидеры сумасшедшие. Здесь популярно говорить, что Путин сумасшедший, но я не буду в этом участвовать», – заявил Александр Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии в комментарии американскому агентству Bloomberg заявил: «Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина. Так и останется».