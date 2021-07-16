Президент Сербии принял в Белграде посла России

16.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Сегодня президент Сербии Александр Вучич и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества братских государств.

Участники диалога выразили надежду на то, что с увеличением числа вакцинированных рост заболевания коронавирусом в России и Сербии удастся остановить, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии принял посла Российской Федерации в своей резиденции, где были обсуждены темы, представляющие взаимный интерес, в частности, двустороннее сотрудничество.

Также Вучич и Боцан-Харченко ознакомились с ходом работ по строительству железной дороги от Старой Пазовы до Нови-Сада, которые осуществляет российская компания «РЖД Интернешнл» и выразили удовлетворение тем, что последние отрезки пути будут проложены в ближайшее время, а сам процесс продвигается в соответствии с запланированной динамикой.

Вучич и Боцан-Харченко также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных политических вопросов. Сербский президент проинформировал российского посла о непростой ситуации, сложившейся вокруг диалога между Белградом и Приштиной, а также о позициях Сербии до возобновления переговоров в Брюсселе в ближайший понедельник.

Вучич вновь выразил свою признательность за активную поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Сербии.

Собеседники также обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 в обеих странах, где наблюдается резкий рост числа заболевших. И выразили надежду на то, что с увеличением числа вакцинированных – этот рост будет замедляться.