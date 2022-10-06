Президент Сербии призвал ЕС разрешить импорт российской нефти

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Введение запрета на поставки российской нефти в Сербию через территорию Хорватии пока отложено до 1 декабря.

Однако президент Сербии Александр Вучич в очередной раз попросил ЕС рассмотреть решение о снятии этого запрета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решение ЕС по запрету поставок российской нефти в Сербию отложено до 1 декабря, но действиям Хорватии нет рационального объяснения, заявил президент Сербии Александр Вучич в Праге, где проходит встреча лидеров стран, входящих в Европейское политическое сообщество.

«Если решение не будет изменено, то мы не сможем ввозить российскую нефть с 1 декабря. Конечно, мы сможем ввозить иракскую нефть, но она обойдётся на 20% дороже», – отметил Вучич.

По его словам, госбюджет Сербии возьмёт на себя дополнительные затраты, но суть в другом.

«Посмотрите на напряжённость между саудитами и американцами. Очень серьёзные обвинения прозвучали в адрес Саудовской Аравии за совместные действия с Россией по сокращению добычи нефти», – сказал Вучич.

По его словам, рост цен на нефть будет огромным.

Через Хорватию проходит единственный трубопровод, по которому Сербия может импортировать нефть, и до сегодняшнего дня более 80% нефти на сербские НПЗ поставлялось из России.

По словам президента Сербии, в ходе согласования нового пакета санкций против РФ рассматривалось предложение сделать исключение для Сербии, однако против этого резко выступила Хорватия, которую поддержали две страны – «одна балтийская, другая – рядом с балтийскими» (в последнем случае речь явно идёт о Польше).

Александр Вучич также ответил на слова премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который заявил, что Сербия может импортировать любую нефть, кроме российской.

«Что ж, вы правы. В Ясеновац может поехать любой, если его имя не Александр Вучич, и если он не президент Сербии. Каждый может писать кириллицей, но только в своих четырех стенах. Все могут говорить все, что хотят, кроме сербов, которые не могут подать голос, даже если речь идет об их правах», – сказал Вучич.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 17 июля 2022 года власти Хорватии запретили Александру Вучичу посетить с частным визитом мемориальный комплекс, действующий на месте бывшего концлагеря «Ясеновац». В этом концлагере, созданном хорватскими фашистами-усташами в 1941-1945 годах, было убито более 700 тысяч сербов, а также десятки тысяч евреев и цыган.

Вучич также отметил, что давно было известно о планах ЕС ввести такого рода санкции, но он просил сделать исключения и отступления от этой нормы для Западных Балкан и Сербии.

«Соседи похвастались, что именно они добились, чтобы Сербия не получила таких исключений, в отличие от Болгарии и самой Хорватии. Я вовсе не виню Хорватию, они делают то, что делают с 1941 года. Вы сами хвастались, что стоите за этим, нам придется справляться самим», – сказал Вучич хорватскому журналисту, намекая на существовавшую в 1941-1945 годах «Независимую державу Хорватия», которая была марионеткой нацистской Германии.

Ранее на дискуссионной панели по энергетике, экономической ситуации и изменению климата в рамках встречи Европейского политического сообщества Александр Вучич в очередной раз попросил ЕС рассмотреть решение о снятии запрета на импорт российской нефти в Сербию.

Просьбу Вучича решительно поддержали президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а канцлер Германии Олаф Шольц внимательно выслушал, сообщило белградское агентство Tanjug.