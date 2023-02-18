Вучич продолжает готовить Сербию к введению санкций против России

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В Брюсселе крайне недовольны тем, что Белград до сих пор не ввёл санкции против Москвы. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич 18 февраля после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В последнее время Вучич неоднократно заявлял, что Сербия будут вынуждена ввести санкции против России под давлением Запада, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Откровенный разговор с Жозепом Боррелем и подготовка к продолжению диалога между Белградом и Приштиной. Сербии вынесли острое порицание за невведение санкций против Российской Федерации. Переговоры вскоре продолжатся», – написал Александр Вучич в социальных сетях.

«Мюнхенская конференция стала «Давосом», где больше всего говорят о политике и безопасности, и Украина – самая горячая тема. Есть один ракурс для нас, который показывает, что мир не наступит скоро, и это принесет нам новые политические последствия», – заявил президент Сербии журналистам в кулуарах конференции 18 февраля.

При этом днём ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Александром Вучичем написал в Твиттере:

«Я выразил нашу благодарность за то, что Сербия продолжает поддерживать Украину».

Он не уточнил, какую поддержку имел в виду.

Ранее Блинкен заявил, что США разделяют стремление Сербии к будущему в ЕС, и призвал Сербию присоединиться к поддержке Украины в конфликте с Россией.

Александр Вучич, в свою очередь, сказал лишь, что «двусторонние отношения между Сербией и США продолжают укрепляться».

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 февраля Александр Вучич заявил, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».