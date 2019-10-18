Президент Сербии разоблачил «цирковые истории» властей Косово

18.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич намерен доказать, что история с «отравлением» конвертов с голосами сербских избирателей на парламентских «выборах» в Косово сфальсифицирована властями Приштины.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВ Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с предполагаемыми ядовитыми конвертами выдумана. Те, кто еще у власти, хотят выиграть время, нервничают по поводу результатов «Сербского списка», но мы не забудем эту историю. Я все еще буду спрашивать завтра и послезавтра, кто отравлен. Они выдумывают цирковые истории с этими защитными костюмами», – сказал Вучич.

Напомним, Более 20 сотрудников «центральной избирательной комиссии» непризнанной республики Косово пожаловались на аллергическую реакцию, когда пересчитывали бюллетени сербских избирателей, пришедшие по почте. При этом члены крупнейшей партии нацменьшинства «Сербский список» в избиркоме не жаловались на самочувствие, но также были выдворены полицейскими.

Свыше 100 тысяч косовских сербов приняли участие во внеочередных «выборах» в Косово. Уверенную победу в сербских анклавах завоевала партия «Сербский список», что позволяет ей претендовать на место в «правительстве» непризнанной территории. Однако власти Приштины пытаются этого не допустить и протащить по сербской квоте удобного для себя человека.