Президент Сербии: «Власти» в Приштине готовят очередную этническую чистку сербов в Косово

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Запрет въезда на территорию Косово и Метохии (КиМ) автомобилей без номерных знаков самопровозглашенной «Республики Косово» означает новую этническую чистку сербов в крае.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности страны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их [Приштины] план: выпустить сербов с территории Косово и Метохии и не пускать обратно без новых номеров. Мы не позволим допустить изгнание или повтор событий 17 марта», – сказал Вучич.

С учетом того, что многие сербы, живущие в КиМ, работают на территории центральной Сербии, это означало бы новую этническую чистку сербов в крае.

Напомним, во время устроенных албанцами беспорядков в Косово и Метохии 17 марта 2004 года были убиты 16 гражданских сербов, 4 тысячи сербов покинули свои дома, 800 жилых зданий и 36 православных церквей были сожжены или уничтожены.

Сербский лидер также добавил, что не оставит косовских сербов одних в их борьбе за собственные права. Кроме того, он сообщил, что прошло обсуждение текущего положения дел в в сербских вооруженных силах.

«Мы выслушали просьбы представителей сербов в Косово и Метохии, которые рассказали нам, с чем сталкиваются в крае – особенно накануне истечения срока, который приштинский режим дал на перерегистрацию, после чего последует изъятие автомобилей. Всего 18 человек признали изменения и сделали то, что от них хотели. Намерения Приштины продолжить эту акцию угрожают стабильности, миру и существованию нашего народа», – заявил Вучич.

Власти в Приштине определили срок смены номеров, выданных властями Сербии жителям населённых сербами общин на севере КиМ, до 31 октября 2022 года. Если владельцы транспортных средств до этого срока на получат номера «Республики Косово», им грозят штрафы, размер которых может достигать 5000 евро, и конфискация машин. Передвигаться на автомобилях со старыми номерами по территории Косово и Метохии с 1 ноября будет запрещено.

При этом сербское население КиМ готово устроить блокаду всех контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения с центральной Сербией, если приштинские «власти» начнут отнимать у сербов края автомобили с номерными знаками сербского образца.

Об этом сообщил лидер партии «Сербский список» Горан Ракич на встрече с Александром Вучичем, которая состоялась переда заседанием Совета национальной безопасности Сербии

Как сообщал «ПолитНавигатор», с 1 сентября по 18 октября 2022 года владельцы лишь 12 автомобилей в КиМ сменили их регистрационные номера с сербских на выданные властями так называемой «Республики Косово».