Президент Сербии: Власти в Приштине хотят выставить себя в качестве «балканского Зеленского»

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Президент Сербии Александр Вучич выступил на внеочередной сессии Скупщины (парламента) страны, посвященной ситуации в Косово и Метохии (КиМ). Он сообщил депутатам о переговорах с Приштиной и ЕС и изложил своё видение будущего Сербии.

Во время его выступления депутаты от оппозиции пытались прорваться к трибуне и обвиняли президента Сербии в «предательстве Косово», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алесандра Вучича, власти в Приштине стремятся спровоцировать войну.

«С началом войны на Украине 24 февраля идет наступление Приштины с частью западных союзников для изменения ситуации на местах, насилие навязывается как метод решения проблем. Их единственное намерение – спровоцировать войну, привести Сербию к конфликту с НАТО и остальным миром, а себя выставить в роли жертвы, этакого балканского Зеленского. А нас представить – агрессорами, как тех, от кого исходит угроза, – оцените уровень лицемерия – территориальной целостности суверенного и независимого государства Косово», – заявил президент Сербии.

«Их (Приштины – прим.) единственное намерение – спровоцировать войну, потому что они не хотят создания Сообщества сербских муниципалитетов. Они начинают аресты сербов. Тогда сербы выходят на баррикады. Они пытались сделать так, чтобы их голос был услышан, чтобы услышали их крик в мире, и они могли объяснить, почему это сделали. Небольшая часть мира, за океаном, слышала их больше, чем в Европе», – сказал Александр Вучич.

Напомним, что формирование в Косово и Метохии Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ, де-факто сербской автономии) – один из ключевых пунктов подписанного в 2013 году Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, который власти в Приштине под разными предлогами отказываются исполнять. А в 2015 году так называемый «конституционный суд Республики Косово» постановил, что некоторые пункты Брюссельского соглашения не соответствуют законам провозглашённой албанскими сепаратистами «Республики Косово», поскольку речь идёт о создании объединений на этнической основе.

Во время выступления Александра Вучича в Скупщине оппозиционные депутаты вывесили транспаранты с надписями «Вучич – предатель», «Нет капитуляции», пытались прорваться к трибуне и выкрикивали с места «Не отдадим Косово!», намекая на то, что именно правительство Вучича подписало Брюссельские соглашения, которые Белград перевыполнил, а Приштина игнорирует.

На это сербский лидер ответил:

«Вы отдали Косово, мы защищаем Косово от таких, как вы. Вы сдали Косово, а мы забираем его и отдаем нашему народу и нашей стране. Позор вам, лжецы!».

Он напомнил, что в годы президентства Воислава Коштуницы, чьи соратники сейчас находятся в рядах парламентской оппозиции, было амнистировано 1800 албанских террористов из Косово.

Александр Вучич подчеркнул, что политика Белграда будет заключаться в сохранении мира и стабильности любой ценой, отсутствии реакции на провокации, если жизни и имуществу косовских сербов не будет угрожать опасность, как это случилось в 2004 году.

Президент Сербии также рассказал о десяти пунктах своего плана. Кроме вопросов сохранения мира и стабильности путем диалога, безопасности сербов в КиМ, настойчивой позиции по формированию ССМ, в нём нашли отражение и рост инвестиций в Сербию, сумма которых уже превысила 900 миллионов евро. Кроме того, речь шла и об общеполитическом будущем страны.

«Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет, мы продолжим укреплять нашу армию, мы сохраним наше право на автономное и независимое принятие решений. Продолжаем оставаться страной, в решения которой не будет вмешиваться никто с Востока или Запада», – подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что Сербия останется на европейском пути.

«Я не фанатик и не фаталист и не в восторге от них, но мы должны оставаться на европейском пути. Они лгут, когда говорят, что 43% сербов выступают за ЕС, их намного меньше. Но это не заставит меня сказать, что это плохая политика для Сербии – европейский путь. Европейская интеграция – очень много значит для Сербии, это инвестиции, стандарты, зарплаты и пенсии. Нас окружают страны НАТО. И куда мы пойдем в условиях военных конфликтов, что нам делать с нашей страной, как сохраним рост?», – задался вопросом Вучич.

При этом он подчеркнул, что Белграду необходимо поддерживать хорошие отношения также с Россией и Китаем, и напомнил, что парламент страны проголосовал за решение, согласно которому Сербия – военно нейтральная страна.

«Не думаю, что в наших интересах вступать в НАТО, не только из-за того, что произошло в 1999-м году. За военную нейтральность проголосовал парламент Сербии, народ хочет, чтобы наше небо защищала армия, а не НАТО», – сказал сербский лидер.

Стоит отметить, что ещё в 2016 году, когда Александр Вучич был премьер-министром Сербии, по предложению правительства страны Скупщина Сербии проголосовала за то, чтобы военнослужащие и грузы НАТО обладали дипломатическим иммунитетом на сербской земле.

При этом российские военные, работающие в Сербско-российском гуманитарном центре в городе Ниш, такого статуса не имеют. Кроме того, большинство военных учений, в которых армия Сербии приняла участие за последние годы, были учениями в рамках НАТО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в канун Рождества НАТО отказало Белграду в возврате сербских силовиков в Косово.