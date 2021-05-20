Президент Украины анонсирует «серьезный шаг в деоккупации Крыма»

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Так называемая «Крымская платформа» начнет свою работу 23 августа этого года, а в ее запуске примут участие представители 30 государств мира.

Об этом на пресс-конференции, посвященной двум годам нахождения у власти заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, там будут обсуждать «деоккупацию Крыма» и эскалацию в Черном и Азовском морях.

«Это серьезный риск для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнения, в силу создания «Крымской платформы», осложнения отношений с Российской Федерацией. Россия действительно очень тяжело реагирует и воспринимает «Крымскую платформу». Но для нас очень важно, чтобы в конце семи лет этой войны и незаконной аннексии Крымского полуострова наконец-то появилось хоть что-то. Я рад, что сегодня это первая серьезная площадка по деоккупации Крыма.

Это не просто приглашение, саммит, где мы декларативно что-то подпишем. Там будут рассматриваться шаги деоккупации, мы откроем офис постоянно действующей «Крымской платформы». Это будут профессиональные люди, которые ежедневно – от юристов до экономистов, до специалистов в гуманитарном направлении, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма. И вопросами людей, которые должны получать и гуманитарную помощь, тех, кто находится в тюрьмах как Крыма, так и Российской Федерации.

То есть это серьезный шаг вперед. Кстати, я еще хочу подписать важные законы, верю, что они будут до этого времени проголосованы Верховной радой для Крыма, для крымских татар, для коренного населения Крыма, для многих крымчан. Я хочу, чтобы мы это успели сделать до «Крымской платформы», – заявил Зеленский.

При этмо ранее в Москве жестко предупредили, что «Крымская платформа» будет расцениваться как посягательство на суверенитет и территориальную целостность, а также угрозу агрессии для двух субъектов РФ.